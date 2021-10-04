Президент Украины Владимир Зеленский оказался одним из героев масштабного расследования, связанного с коррупцией и сокрытием налогов. Сообщается, что на президента и его окружение зарегистрированы офшорные компании, которые владеют элитной недвижимостью в Лондоне. Об этом 3 октября заявили журналисты «Следствие.Инфо»

Крах Зеленского. Как президент Украины публично совершил политический суицид Зеленский также связан с деньгами олигарха Коломойского.

Эксперты и лидеры мнений в соцсетях анализировали, как скандал скажется на дальнейшей политической судьбе президента и не станет ли эта история началом конца ЗЕ-команды.

Главред издания «Страна» Игорь Гужва нашел сходство между Панама-гейтом и досье Пандоры, а также вспомнил крах Порошенко:

«В канун экватора президентского срока Порошенко международный консорциум расследователей, связанных с Соросом, опубликовал информацию об оффшорных компаниях разных известных в мире людей (PanamaPapers).

В их число попал и Порошенко, что вызвало большой скандал и положило начало целой серии подобных публикаций о нем и окружении, которые сыграли немалую роль в его поражении на выборах. И в целом сформировали его прочный образ как одного из главных коррупционеров в истории Украины.

В канун экватора президентского срока Зеленского международный консорциум расследователей, связанных с Соросом, опубликовал информацию об оффшорных компаниях разных известных в мире людей («досье Пандоры»).

В их число попал и Зеленский. Статьи о нем уже публикуются в ведущих мировых СМИ (например в Guardian), а в Украине о Зе-офшорах сняло фильм Слидство.info.

Причём для Зеленского опубликованная информация потенциально будет иметь намного худшие последствия, чем для Порошенко.

В чем суть разоблачений?

Главное.

1. На Зеленского и его партнёров зарегистрированы оффшорный фирмы. При этом Зеленский перед выборами из них вышел (переписав их преимущественно на Сергея Шефира), но дивиденды все равно фирма его семьи продолжила получать, что может указывать на фиктивность выхода из совладельцев офшорной компании.

2. На счета этих фирм начиная с 2012 года структуры Коломойского перечислили более 40 млн долларов.

3. Как минимум это означает, что Зеленский скрывал свои доходы в офшорах, чтоб не платить их в Украине (и, к слову, Зе-команда продолжает это делать и сейчас, когда Зеленский президент, так как офшоры функционируют).

4. Но может быть и все гораздо хуже, так как компании, которые перечислили офшорам Зеленского 40 млн долларов — это те, которые фигурируют в деле о выводе средств из Приватбанка и их отмывании. То есть, вполне может быть, что фирмы Зеленского были участниками схемы по разграблению Приватбанка.

5. Шефир купил и оформил на себя очень дорогие квартиры в Лондоне. Одну из них на Бейкер-стрит прямо около музея Шерлока Холмса.

И все это транслируется сейчас на весь мир.

В итоге:

1. Зеленский предстаёт как очень мутный тип, который не только уклонялся от налогов через офшоры (как это делал Порошенко), но и, скорее всего, участвовал в криминальных схемах Коломойского по выводу средств из Приватбанка.

2. Связка Зеленского и Коломойского ещё раз подтверждена и на Западе станет аксиомой. А заодно и станет аксиомой, что Зеленский продолжает покрывает Коломойского, несмотря на требования США. Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путём ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации о Зе, что «досье Пандоры» про офшоры покажется невинной детской сказкой.

3. Любые заявления Зеленского о борьбе с олигархами после этого фильма будут вызывать ту же реакцию, что и его знаменитый номер с роялем.

4. Ситуация в украинском политикуме (который и так лихорадит из-за попыток Зеленского установить единоличное правление) станет еще более напряжённой. А следовательно — и продолжить линию на концентрацию власти президенту будет сложнее. Сопротивление будет возрастать по самым разным направлениям.

5. Публикации про Зеленского на Западе и в Украине продолжатся. С одной стороны это будет элементом шантажа (чтоб делал то, что требуют). С другой стороны — подготовкой почвы под его уход с поста президента. Как это было в своё время с Порошенко».



Политтехнолог Тарас Березовец увидел связь расследования с покушением на советника и друга Зеленского — Сергея Шефира:

«Наконец первый. Потому что, по собственному признанию, «наглый». Это, безусловно, признание первенства «найвеличнішого лідера сучасності». Первый в ряду равных ему мировых лидеров по уклонению от налогов. Кстати, теперь это полностью обьясняет нечеловеческую заботу о жизни и здоровье Сергея Шефира. Ведь согласно Pandora Papers, жизнь первого помощника президента поистине бесценна. Ведь на него записаны все президентские офшоры. Ну а вы, граждане, обязаны и дальше платить налоги.

Чтобы и дальше он смог оставаться первым. В мировом чемпионате жадности и наглости».



Народный депутат Олег Волошин написал, что Зеленский ничем не отличается от своих предшественников:

«Проблема Зеленского в том, что эта история далеко не только о нем. Ведь речь идёт не о фильме-расследовании наших журналистов (они лишь красиво все разжевали для условной бабушки, которая слышала о Холмсе), а о самом большом в истории раскрытии документов об оффшорных счетах.

И нигде на Западе Подоляк не платит дешёвкам под маской «блоггеров» за доказательства того, что «пользоваться оффшорами — это нормально». Это часто законно, но для публичных персон, кричащих о социальной справедливости и «борьбе с олигархами» совершенно аморально. Эту тему будут обсуждать и обсуждать, требуя от правительств ещё более решительной борьбы с «налоговыми гаванями», которая и так идёт. И в этих обсуждениях все время будет упоминаться Зеленский. В одном ряду с имеющим чёткий имидж олигарха чешским премьером Бабишем, Алиевым, африканскими автократами и людьми из окружения Путина. И «simple-actor-turned-president" разом стал «billionaire-turned-politician". Он один из тех, кому сам пытается запрещать ковыряться в носу. И теперь ясно, что делает это из жадности. И это не отмывается и не исправляется волнами в телеграмм-каналах.

Забавно, что «гении» на Банковой не понимают, что аргумент «все в элите так делают» — самый убийственный для них. Если он, как все в плане честности, но гораздо хуже с точки зрения компетентности, то пусть уходит в отставку и едет в свою квартиру на Бейкер стрит».



Блогер Евгений Хурсин предложил извлечь из этой истории пользу для экономики Украины:

«И ещё один вывод:

Не надо пользоваться заграничными офшорами.

Потому что в итоге будешь вынужден работать или будешь должен тем, в чьей юрисдикции они находятся.

А большинство из них в одной и той же.

Надо создавать их в своей стране.

Например создавать в депрессивных городах и зонах свободные экономические зоны с низким или малым налогообложением, и в них (при них) офшоры.

Таким же образом можно привлечь инвестиции со всего мира».

Точка.



Политолог Андрей Золотарев не открыл для себя ничего нового:

«О фильме «Следствия-инфо» про оффшоры. Пока история не выглядит интересной. Что там сказано? То же, что мы уже слышали в 2019 году во время выборов. О том, что «Плюсы» платили деньги, «Квартал» продал контент, а расчеты шли через «Приватбанк». А могло это быть аж в 2012 году.

Ничего нового. Тем более еще не ясно, насколько реальны использованные документы и не вносились ли в них коррективы. Без массированной информационной накачки не стоит ждать большого резонанса. Давно уже выработалось критическое отношение к информационным вбросам и компромату — любая информация, даже уровня «панамского кейса», проходит многочисленные личные и общественные фильтры, верифицируется через мнения авторитетных спикеров, обязательно учитывается позиция стороны, подвергшейся информационной атаке.

Но новым в этой истории может быть то, кто и как это использует. Какие олигархические группы и структуры? Очевидно, что Порошенко. Это точно пойдет в «разгон» по его клиентелле. Наверное присоединятся и другие.

Посмотрим, кто еще и насколько скоординированной будет эта информационная кампания».



Политолог Андрей Головачев расценивает досье Пандоры как сигнал Запада президенту Зеленскому:

«Понимая кто стоит за программой" Слiдство.інфо", можно не сомневаться, что Запад послал Зеленскому ясный сигнал, чтобы он не расскатывал губы на второй срок.

Основные месседжи фильма следующие:

1. Сериал" Слуга народа" — это хорошо спланированная и реализованная спецтехнология Коломойского и Зеленского.

2. Зеленского связывают с Коломойским очень тесные связи

3. Зеленский широко пользовался услугами Коломойского для ухода от налогов и приобретения недвижимости за рубежом, без уплаты налогов.

4. Зеленский не в состоянии делать никакие реформы, так как не имеет для этого мотивации и зависим от Коломойского.

5. Зеленский — циник и лицемер и в реальной практике просто продолжает играть роль Президента. Его оффшорные схемы и его призывы к бизнесу покаяться и уплатить налоги это верх цинизма.

6. У Зеленского клановое сознание. Он плоть от плоти дитя олигархичнской системы.

Фильм выпущен с субтитрами на английском языке, т.е. направлен на западную публику, которую готовят к развенчанию Зеленского.

Запад дает понять Зеленскому, что он может не утруждать себя имитацией борьбы с олигархами, имитацией борьбы с коррупцией и имитацией проведения реформ судебно- правоохранительной систем. Никто на Западе Зеленскому уже не верит.

Но почему фильм вышел именно сейчас?

Ведь Запад знал все о Зеленском уже давно!

Ответ: потому Зеленский и Коломойский явно встали на опасный путь узурпации власти и сворачивания всех реформ. То есть на выстраивание в Украине авторитарного режима, аналогичного в России, что будет означать полный провал Запада в Украине. Допустить это Запад, конечно, не может.

Фильм " Оффшоры Зеленского" это однозначный сигнал Зеленскому и его окружению, что им надо готовиться с вещами на выход.

У меня нет сомнений, что если сигнал не будет услышан, то на экраны выйдут другие, более серьёзные фильмы, посвящённые уже не беззаботной оффшорной деятельности Зеленского, а тотальной коррупции внутри ОП.

Мой прогноз прежний: если Зеленский всеми правдами и неправдами все таки прорвется на второй срок, то он непременно нарвется на свой майдан, который Запад поддержит.

Однако, я вполне допускаю, что парочку К+З такой сценарий вполне устраивает. Должен признать, что у ИВК есть люди, которые способны мыслить стратегически».

