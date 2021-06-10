Продолжается скандальная история вокруг спортивной формы сборной Украины, на которой появился слоган «Слава Украине — Героям слава»

Украина может заклеить запрещенный лозунг на форме сборной © Facebook, Андрей Павелко

Главред Игорь Гужва одним из первых написал на своей странице в ФБ:

«УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 "политические" надписи.

Об этом пишет сайт "Чемпионат" со ссылкой на комментарий УЕФА изданию.

Захарова рассказала украинцам, какими героями они должны стать, чтобы прославлять родину © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

УЕФА официально уже подтвердил своё требование к форме Украины:

"После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА"».

Журналист Дмитрий Гордон явно недоволен решением УЕФА:

«Как бы нам ни хотелось, но УЕФА все же заставляет переделать футболки сборной Украины. Как сообщили источники, дело не в карте Украины. И не в надписи "Слава Украине!" — она сама по себе рассматривается как неполитическая. В то же время надпись "Героям слава" в сочетании с первой, по мнению УЕФА, несет политический подтекст».

Его коллега Владимир Полуев считает, что на выпад европейской футбольной ассоциации обязательно должен отреагировать Совет национальной безопасности и обороны Украины:

«Жду выхода Данилова, который скажет, что никакого УЕФА нет и это российский нарратив».



Политический эксперт Елена Маркосян была резка в своих оценках:

Власти Крыма хотят запретить изображения полуострова на форме украинской сборной © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

<…>

Блин… стыдобище… После такого поворота команда с Банковой и СБУ должна быть отправлена в отставку. Если президент не способен реагировать на такие косяки — ему не место в первом кресле государственной власти, потому что завтра от может начать шокировать мир не лозунгами, а такими же неадекватными поступками. Мы платим за эти патриотические декорации нищетой и бесправием, а мир не будет мириться с рисками возможных потерь от чужой неадекватности».



Политик Сергей Ларин написал же о том, что футбол (как и любой другой спорт) должен быть вне политики: «Задача врача — хорошо лечить людей. Задача учителя — дать достойное образование нашим детям. Задача строителя — строить для людей качественное жильё. А задача спортсменов — ПОБЕЖДАТЬ и этим прославлять нашу страну! А не писать на форме какие бы то ни было слова…

P.S. Понимаю, что не футболисты делали это.

Это в стране просто тренд такой — вместо того, чтобы прикрыть голый зад, легче его разукрасить.

Чиновникам от футбола — два!

Сборной — хорошего настроя и побед!»