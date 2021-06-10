В четверг УЕФА сообщил РИА Новости, что требует от украинской стороны убрать с формы слоган «Героям слава», поскольку сочетание этого лозунга с выражением «Слава Украине» явно считается «политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение». Как прокомментировали неспортивные страсти украинские эксперты — в обзоре соцсетей.
Главред Игорь Гужва одним из первых написал на своей странице в ФБ:
«УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 "политические" надписи.
Об этом пишет сайт "Чемпионат" со ссылкой на комментарий УЕФА изданию.
Как сообщили в УЕФА "Чемпионату", карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — "Героям слава" — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.
УЕФА официально уже подтвердил своё требование к форме Украины:
"После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА"».
Журналист Дмитрий Гордон явно недоволен решением УЕФА:
«Как бы нам ни хотелось, но УЕФА все же заставляет переделать футболки сборной Украины. Как сообщили источники, дело не в карте Украины. И не в надписи "Слава Украине!" — она сама по себе рассматривается как неполитическая. В то же время надпись "Героям слава" в сочетании с первой, по мнению УЕФА, несет политический подтекст».
Его коллега Владимир Полуев считает, что на выпад европейской футбольной ассоциации обязательно должен отреагировать Совет национальной безопасности и обороны Украины:
«Жду выхода Данилова, который скажет, что никакого УЕФА нет и это российский нарратив».
Политический эксперт Елена Маркосян была резка в своих оценках:
«Похоже, наши кастрюлеголовые так и не поняли, что "весь мир с нами" — не их лозунг и мир не с ними. Он со здравым смыслом, которого у нашей власти нет от слова "совсем". Глобус Украина, карты с Крымом, лозунги фашистских прихвостней на футболках команды по футболу, раскрашенные в цвета государственного флага мосты, скамейки, урны и т.д. — это не демонстрация патриотизма, а мания больного рассудка. Тут впору лечиться, а не страной управлять. И в УЕФА, похоже, это поняли и потребовали убрать лозунг "Героям слава" с формы наших футболистов. И правильно потребовали.
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Блин… стыдобище… После такого поворота команда с Банковой и СБУ должна быть отправлена в отставку. Если президент не способен реагировать на такие косяки — ему не место в первом кресле государственной власти, потому что завтра от может начать шокировать мир не лозунгами, а такими же неадекватными поступками. Мы платим за эти патриотические декорации нищетой и бесправием, а мир не будет мириться с рисками возможных потерь от чужой неадекватности».
Политик Сергей Ларин написал же о том, что футбол (как и любой другой спорт) должен быть вне политики: «Задача врача — хорошо лечить людей. Задача учителя — дать достойное образование нашим детям. Задача строителя — строить для людей качественное жильё. А задача спортсменов — ПОБЕЖДАТЬ и этим прославлять нашу страну! А не писать на форме какие бы то ни было слова…
P.S. Понимаю, что не футболисты делали это.
Это в стране просто тренд такой — вместо того, чтобы прикрыть голый зад, легче его разукрасить.
Чиновникам от футбола — два!
Сборной — хорошего настроя и побед!»