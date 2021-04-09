Украинский бизнесмен и бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко рассказал, какая именно роль будет уготована Украине в вопросе сдерживания проекта «Северный поток - 2», чем на это может ответить Россия и что будет, если Владимир Зеленский не выполнит волю США

Порошенко поблагодарил Байдена за помощь ЦРУ в борьбе с Онищенко © REUTERS, Valentyn Ogirenko

1) США нельзя дать достроить «Северный поток — 2», потому что это будет означать долгосрочный союз России и Германии. Англосаксонское лобби уже несколько веков делает все, чтобы этого союза не было, потому что это усилит обе страны, создав третий равный (на ряду с США и КНР) центр силы.

Когда президент Байден анонсировал назначение своего спецпредставителя по «Северному потоку — 2», он просто вскрыл карты, показав реальную задачу этого спецпредставителя, а не вопросы Украины. Байден так сделал, потому что ставки на максималках, осталась пара километров, и строительство трубопровода будет завершено.

По сути Байден таким образом показал реальную роль Украины в этой истории — источник обострения, вызывающего санкции, останавливающие трубопровод.

2) Все истории с Billingcat и т.д. — элементы давления администрации США на Зеленского. Главной задачей этой кампании является убедить Зеленского начать боевые действия, спровоцировав РФ, для получения повода для новых санкций со стороны Германии. Просто так немцы санкции не введут, им нужен реальный повод.

3) Россия спешит, так как фрау Меркель осталось недолго, а следующий канцлер будет не таким близким.

4) Понимая, что Зеленский уступит посольству и скорее всего развяжет войну, РФ поднимает ставки. По сути они говорят: «если вы начнёте, и мы все равно получим санкции, и наш проект «СП-2» обнулится, то мы за это обнулим ваш проект «Украина» и решим три свои проблемы сразу: донбасский тупик, вода в Крым и Приднестровье».

До вчерашнего дня Кремль никогда не говорил прямо о возможности прямого вмешательства в конфликт, однако Дмитрий Козак вчера прямо заявил, что Россия вмешается в конфликт, если Киев начнёт.

Для поддержания статус-кво РФ не нужно было стягивать войска к границе и заводить в Чёрное море корабли, а тут такое. И вся риторика в российских СМИ подтверждает серьезность намерений РФ. Именно эти вопросы обсуждали Лавров и Керри на личной встрече.

По сути ход на стороне США, которые его должны сделать руками Зеленского. Теперь самое хреновое. Как думаете, что для США хуже: союз Германии и России или потеря Украины? То-то же.

Есть ещё вариант, что Зеленский не выполнит приказ, но тогда мы увидим сериал Billingcat.