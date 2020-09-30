Во вторник, 29 сентября, замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин заявил во время своего выступления перед депутатами Верховной Рады, что Россия не ведет войну с Украиной

Власти в лице главы Офиса президента Андрея Ермака тут же предложили первому премьеру Украины уйти из контактной группы, а оппозиция заявила, что намерена призвать Фокина к ответственности. Эту горячую тему широко обсуждают в соцсетях.

Общественный деятель Максим Гондарб назвал главным предателем в этой истории президента Владимира Зеленского:

«Я встречался с Фокиным: умный, глубокий, крепкий дед. Все отлично и с логикой, и с пониманием происшедшего и происходящего. В одном он, видимо, ошибся: в том, что поверил, что Зеленский, в отличие от Порошенко, ищет мира. И искренне стал призывать к его достижению: для прекращения войны в Донбассе следует "объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса".

Он сказал лишь то, что прописано Украиной в Минских соглашениях — единственном документе об урегулировании конфликта в стране и признанном международным сообществом и ООН. И пошла вода в хату: «осуждение патриотически настроенных украинцев», немедленное предательство (как, собственно, и ожидалось) со стороны Кравчука, Ермака и Зеленского — мол, это не наша позиция, это он сам, а мы-то по-другому и тд и тп; ор и вой псов войны. Аваков оскорбляет, парламент рекомендует уволить, пёсики Порошенко — возбудить дело…

Примечательно, что обвиняя Фокина в отрицании войны между Россией и Украиной, глава канцелярии президента Ермак сам петляет, называя её «стороной конфликта», не войны. Так войны или конфликта, а, Ермак? И ещё: а что ж вы тогда катаетесь в Германию для его/её «урегулирования»? В страну, канцлер которой не далее как полтора года назад четко сказала, что в Украине «идёт гражданская война»?!

Вы там с Зеленским определитесь — или «крестик снимите или плавки наденьте»! Думаю, президент поступит с дедом так же, как со своим товарищем Сергеем Сивохо, который тоже поверил, что тот за скорейший мир: предаст, отступится, уволит. Надеюсь, тот переживет и выдохнет. А вот переживет ли Зеленский, это вопрос. Ведь не зря говорят, что на каждого мудреца довольно простоты. Переиграет сам себя».



Общественный деятель Елена Бережная обрушилась с критикой на власть:

«Ничтожество, умеющее только воровать, убивать и пользоваться мальчиками, некий собаков, назвал первого премьер- министра независимой Украины Витольд Павловича Фокина «Мерзавцем, Махровым идиотом, которого нельзя прятать за старостью.»! Ублюдок, развязавший войну на Донбассе и наживающий на ней, цинично и подло оскорбил основателя независимой Украины, 87-летнего Миротворца, Исполина общественного сознания, профессионала, которого Горбачёв умолял возглавить правительство СССР!

Запомните! Витольд Фокин — уже Национальное Достояние Украины, а нынешний министр останется в истории кровавым неонацистом!! Многие Лета и здоровья Витольд Павловичу и пожалуйста, не реагируйте на выпады выродков! Миллионы наших граждан за Мир в стране и поддерживают Вас!!!»



Бывший народный депутат Владимир Олейник считает, что все политические скандалы не приближают мир на Донбассе:

«МИРА НЕ БУДЕТ. Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ. Читайте не Ермак, а Зеленский. Такая мгновенная реакция, на вчерашнее выступление Фокина, свидетельствует о том, что кураторы выпороли слуг за "крамольные" речи о мире. Ястребы войны будут отстранять любого, кто говорит о мире.

Теперь очевидно, что Зеленский и мир вещи несовместимые. Фокину — уважение, Зе — презрение».



Журналист Василий Апасов также написал о том, что власти не заинтересованы в реальном решении проблемы, а лишь создают имитацию деятельности:

«Чей Крым Фокин? Витольда Фокина сегодня решили затравить во время комитета по местному самоуправлению. Народный депутат от фракции «Голос», по трагическому стечению обстоятельств замглавы комитета, Лозинский решил провести публичную экзекуцию. От Фокина требовали извинений, спрашивали «Чей Крым?» На комитете галдёж полный. С этого роя не будет ни.. чего!

Считаю, что за этот идиотизм в ответе тот, кто пригласил Витольда Фокина в ТКГ. Если вы приглашаете человека, который кроме тупых речевок имеет своё мнение и предложения, то теперь защищайте его. Или отдайте ТКГ на откуп Тищенко и грантоедам, они быстро доведут ситуацию до логического завершения. До полного завершения. Всего».



Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил с разгромным заявлением:

«Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет — погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец. "Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины. Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию».



А народный депутат Ирина Геращенко пошла еще дальше:

«Европейская Солидарность» обращается к СБУ и ГБР с требованием немедленно открыть уголовное производство по факту государственной измены, ст.110-111 УК Украины относительно В. Фокина, который откровенно работает на страну-агрессора, а не мирное урегулирование.

С удивлением читаю заявления слуг, что, мол, бредни Фокина — это его личные бредни, а не официальная позиция властей. Это неправда. В ТКГ нет личных бредень, переговорщики перед каждым заседанием ТКГ получают директивы. Под подпись. От МИД. По крайней мере, так было в предыдущие годы, когда в переговорную группу входили не клоуны. А МИД сопровождала процесс, в не играет в страуса. Кстати, где заявления МИД по Фокину? Как теперь нашим дипломатам в ООН, СЕ, на всех площадках доказывать факт российского присутствия, если официальные переговорщики ее не замечают? Нет и реакции самого Зеленского, следовательно, это и его позиция.

Есть реакция Авакова. Но заявления в фб — это судьба оппозиции. Силовые и специальные структуры, если они еще существуют в стране, должны немедленно возбудить уголовное дело по статье 111 УК. Это государственная измена. Плевать на могилы тысяч наших погибших от рук русских оккупантов воинов — это предательство».

А вот ее коллега нардеп Макс Бужанский считает, что истинная ответственность за развал страны лежит как раз на предыдущей власти, которую Геращенко как раз представляет:

«Извините, если разбил ваши хрупкие мечты, но истерика Ирины Геращенко в адрес Витольда Фокина, это не про Фокина. Это про Турчинова. Чем громче Геращенко орёт, что Фокин изменник, тем скорей, по мнению Ирины, мы должны забыть, что изменник- сдавший Крым Турчинов. Это очень простая и примитивная схема».

Бывший министр юстиции Елена Лукаш назвала истинных предателей и лицемеров:

«Патриоты во время войны крышевали игорный бизнес, контрабанду сигарет и угля из неподконтрольной территории. Они торговали с Россией и в России своими товарами, декларируя вино, часы, иконы, картины и другие предметы роскоши по стоимости школ, дворцов спорта или пенсий малого посёлка за год. Они стали богаче, вставляя свои прокладки на торговлю российским газом в Украине и российским же углём, когда народ беднел от роста тарифов. Грели руки на контрактах в армии от рюкзаков до бронетранспортёров. Платили себе зарплаты и премии выше зарплат и премий министров в странах ЕС и членов набсоветов компаний с мировым именем и капитализацией равной стоимости всей Украины включая стоимость органов всего ее населения. Это все эти годы войны делали патриоты, а мерзавцем оказался Фокин. Когда такие «патриоты» называют тебя мерзавцем, это нужно воспринимать исключительно как комплимент».

Главред издания "Страна" Игорь Гужва убежден, что лед тронулся в отношении Донбасса:

«Вся эта история, безусловно, очень важная. И не только в плане срыва масок. Фокин стал ледоколом, прорубающим путь идее компромиссного мира на Донбассе. Впервые за все время после начала войны ее озвучило официальное лицо — один из руководителей украинской делегации в ТКГ. Рано или поздно эта идея станет господствующей в обществе, и никакие демарши националистов не смогут помешать. Не исключено, что это произойдет после еще одной смены власти, но точно произойдет. И Фокин сделал такую перспективу на один шаг ближе».

