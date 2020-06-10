В контактную группу по минскому процессу Киев ввел новых представителей – журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского. Одни в этом решении прочитали нежелание власти заниматься реальным урегулированием конфликта на Донбассе, вторые – имитацию мирного процесса и продолжение политики Порошенко в исполнении Зеленского

Блогер Анатолий Шарий считает, что неадекватность новой власти зашкаливает: «Начиная с 9 июня украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут консультировать представители ОРДЛО — Денис Казанский и Сергей Гармаш. Напомню — Казанский это то ***, что регулярно оскорбляло жителей Донбасса, разжигало и выдумывало фейки о них. Один из сотен ярких и безумных фейков — о солдате, которого сепаратисты ради смеха повесили на провода. Воинственная неадекватность новой власти зашкаливает. Или это намеренное желание унизить ту сторону? Я на месте "той стороны" отказался бы от любых переговоров до вывода этих "консультантов" из ТКГ и извинений».

Активист Энрике Менендес написал, что таких переговорщиков Украина заслужила: «Не то, чтобы у меня были иллюзии, но Гармаш и Казанский в составе минской ТКГ — это переговоры, которые мы заслужили. Мы все».

Народный депутат и замглавы фракции Петра Порошенко — Ирина Геращенко — одобрила действия ЗЕвласти, что подтвердило преемственность политики президента Украины: «Идея с привлечением Сергея Гармаша и Дениса к минскому процессу мне нравится. Они являются голосом Донбасса. Они являются теми, кто должен выбирать новую региональную власть Донбасса. Но точно не в этом году, потому что между демилитаризацией, деоккупацией и выборами должно пройти время. Ребята, удачи. Представляю сейчас лица «представителей» и даже настроение поднимается. И если нужны советы из собственного опыта — с радостью».

Журналист Роман Цимбалюк порадовался за своего коллегу и тоже оценил это решением как отстаивание украинских позиций: «С такими людьми как Денис Казанский в ТКГ можно быть спокойным. Зрады не будет, а если будет (а ее не будет), мы об этом узнаём сразу. Удачи тебе Денис и крепких нервов. Кстати, я совсем недавно спрашивал у Казанского, готов ли он представлять Украину на этой площадке. Ответ был утвердительный. И вот это реальность. Это не совпадение».

Об истинных целях украинской власти в назначении журналистов в состав ТКГ в комментарии к посту Дениса Казанского написал Айдер Муждабаев, охарактеризовав их как имитацию демонстрации мира: «На словах «Украина получит контроль над границей» я всегда пожимаю плечами. Украина не получит ни контроля над границей в ОРДЛО, ни контроля над Крымом, пока Россия существует в ее нынешнем виде. Для меня это аксиома, поэтому все это имеет смысл только как имитация процесса для демонстрации миру истинного лица России и поддержания санкций. А хорошо бы — их усиления через неспособность русских делать даже полшага навстречу, им нужно все. Надеюсь, с твоей помощью, Денис, это лицо будет ещё более выпуклым для всех. А Минск-1-2-3, хоть 33 к нашей цели не приведёт и привести не может, это понятно». Украинская власть выбирает войну © пресс-служба президента Украины

Его поддержал и украинский философ и культуролог Алексей Панич: «Включить вынужденных переселенцев в минский процесс в качестве тех "представителей ОРДЛО", с которыми Украина и будет что-то "согласовывать" по букве минских договоренностей — одна из немногих реально светлых дипломатических идей Зевласти».

Напомним, что 5 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в составе ТКГ. Главой делегации остался экс-президент Украины Леонид Кучма, в нее вошли вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава комитета Рады по вопросам внешней политики, депутат от президентской партии «Слуга народа» Александр Мережко. Впервые в составе делегации появился заместитель министра обороны Александр Полищук. Новыми членами контактной группы стали также замминистра развития экономики и торговли Украины Юлия Свириденко (она отвечает за социально-экономические вопросы), глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, депутат «Слуги народа» Галина Третьякова. Теперь в группе добавились и журналисты.