Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что на запрос Медведчука президенту и руководству СБУ о работе американских биолабораторий на территории Украины почему-то ответили только в посольстве США

Американское посольство на Украине отреагировало на заявление украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" о том, что биолаборатории США, расположенные на украинской территории, могут быть эпицентрами эпидемий, специальным заявлением. В посольстве США подтвердили финансирование крупных биолабораторий на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины. Мы также работаем с нашими украинскими партнерами, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности», — говорится в сообщении.

Иными словами, правительство США финансирует работу на территории Украины лабораторий, в которых хранятся и изучаются возбудители опасных болезней — разумеется, исключительно в мирных целях и ради обеспечения «безопасности и стабильности».

Странное дело, Медведчук со своим запросом обращался к президенту, премьеру, СБУ. А ответило американское посольство. Тем самым подчеркнув, что оно в одном лице у нас и президент, и премьер, и СБУ…