Вопросы те же, что и к Порошенко. Соцсети о годовщине президентства Владимира Зеленского

Ровно год назад, 21 апреля, Владимир Зеленский выиграл второй тур президентских выборов. Он получил рекордный кредит доверия от украинского народа в виде более 73% голосов. Насколько Зеленский оправдал ожидания – рассуждали эксперты в своих соцсетях. Их оценки были жесткими и бескомпромиссными

Бизнесмен Алексей Давыденко высказал мнение, что президент не оправдал ожидания электората и должен уйти в отставку: «Роль не удалась. Случился провал. Та твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ! Те твои пафосные вопросы на стадионе — задай сегодня себе перед сном. Боюсь, в поисках ответов — не заснёшь до утра. Хуже. Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции — украинского президента. Слабой, зависимой и очень плохой. Твои лучшие друзья из "Квартала" пересели в ОП, в ВР и на потоки. Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов. Твои глаза, которые вначале всем улыбались, теперь делают вид, что ничего не видят. Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками. Боль. Ты ничего — слышишь, НИЧЕГО из обещанного не сделал. Зачем дальше тянуть?! Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже. Ради сохранения Украины надо просто уйти. А ещё уйти надо ради самосохранения… Думай. Извини, уже без Те».

Писатель Ян Валетов пофантазировал о том, пошел бы Зеленский в свой президентский поход, если бы знал, с какими вызовами ему придется столкнуться: «Как никто, далек от злорадства. Жизнь вообще такая неожиданная штука, что иногда диву даешься. И поговорка: "Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах!" — очень мудрая поговорка. Человек, который ее придумал, наверное, много понимал в жизни.

Мне интересно вот что. Если бы талантливый актер, продюсер и шоумен Владимир Зеленский год назад знал о том, что его ждет (ну, хоть намеком, хоть вещим сном, хоть просто интуитивно), боролся бы он за президентское кресло? И еще… Возносит ли набожный Петр Алексеевич благодарственные молитвы за свою бездарно слитую избирательную кампанию? Власть — это не просто возможность рулить, это колоссальная неснимаемая ответственность за все, что происходит в стране и в мире».

Блогер Павел Себастьянович начал свое условное обращение к президенту Зеленскому как своему коллеге: «Три вопроса блогеру Зеленскому. Мне написали, чтобы я не тратил время и силы на обращения к представителям власти. Тю! Это занимает всего-то 10 минут времени, а сил-то — постучать по клавиатуре. Поэтому обращаюсь опять!

1-й вопрос:

Политика Порошенко заключалась в том, чтобы погрузить Украину в состояние страха — российская армия самая сильная, победить россиян невозможно, Россия окружает нас со всех сторон, ждём, когда она развалится, только смерь Путина спасёт Украину.

Пан Зеленский! Может, хватит бояться Россию и пора построить армию, которая способна дать достойный ответ? Первая годовщина первого тура-2019: усталый Зеленский у чужого огня © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

2-й вопрос:

Воюя с Россией, мы покупаем российские газ, уголь, нефтепродукты и даже свинину и картошку. Мы не увеличиваем добычу своего газа, производство своих нефтепродуктов, удобрений, мяса и картошки.

Пан Зеленский! Шестой год идёт война. Почему продолжается политика Порошенко по увеличению российского импорта и не созданы условия для развития своей добычи, своего производства?

3-й вопрос:

Янукович выстроил систему сбора ренты с населения — прокуроры, судьи, налоговики и пр. таможенники стригут население и пощипывают друг друга. Порошенко воспользовался достижениями Януковича — суды и прокуратура усилили своё влияние, добавив в свои ряды ещё и антикоррупционные органы.

Пан Зеленский! Не пора ли начать процесс ликвидации государственных структур, работающих на свой карман?

Да, пан Зеленский, вопросы все те же, что и к Порошенко — про войну, про экономику и про верховенство права».

Блогер Ирина Медушевская по-одесски сравнила избрание Зеленского президентом с захватом корабля под названием Украина пиратами: «Итак, уже год, как пассажирский лайнер Украина, идущий курсом на Запад, взяли на абордаж пираты и развлекаются там, как могут. Могут они не очень, кстати. Бывшая команда лайнера была так озабочена угрозой со стороны РФского захвата, шо пиратов проморгала аж совсем! Пираты быстро обустроились, капитан на мостике не стоит, а отдыхает в своей комфортабельной каюте, изредка записывая там видосики для пассажиров. В капитанскую рубку шляются все хто ни попадя, пытаясь проложить новый курс в сторону РФ. Но так как они морской профессии не обучены, лайнер дрейфует, куда Бог на душу положит. Некоторые пассажиры укачались и вполне себе в порядке, гуляют на палубе, размышляя о новом пристанище, где их ждет пища, золото и невиданные доселе ими красавицы!

Других пассажиров тошнит, им очень плохо, но какие таблетки от качки принимать не знают, ибо врача выкинули за борт за реформы, которые тот пытался проводить на судне. Помполита тоже нет, и уже давно. Все предыдущие правила навигации отменены нафиг, и какая разница, собственно, когда кругом чистая вода и свежий воздух! Хотя запасы питьевой воды заканчиваются, продовольствие на исходе, но это никого не волнует! Пароходная компания, которая владеет лайнером, о пассажирах не думает, экипаж ни в грош не ставит, но своего не упустит! Если корабль затонет, то они получат нехилую выплату по страховке РФ, в которую так истово верят. Ну и дураки.

А пока дрейфуем, дай Бог на риф или айсберг не наскочить…»

Журналист Сергей Щербина использовал «сурковскую терминологию» для описания дел в Украине: «Хорошие социологические результаты года налицо, и глубоко заблуждались те, кто предрекал молниеносный крах. Сегодняшний день стоило бы назвать "днём окончания тефлоновости". Настоящие проблемы начнутся очень скоро. Усугубляются они тем, что в Украину, по независящим от власти причинам, из условной Польши вернулся потенциальный майдан. Отягощаемый стремительно нищающими остатками малого и среднего бизнеса. Где-то в этой плоскости и будет главный экзамен ближайших месяцев.

А личный результат года для Зеленского, убежден, — это прозрение и крах первоначальной искренней веры во святость "глубинного народа", если пользоваться сурковской терминологией. От личных выводов из этих открытий также будет зависеть очень многое».