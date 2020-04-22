Политолог Иван Скориков на странице института СНГ в соцсети Facebook утверждает, что официальная украинская статистика по числу зараженных коронавирусом звучит утешительно, но в нее, похоже, не верят даже сами власти

Понять, какова реальная ситуация с коронавирусом на Украине, не может никто. Официальная статистика звучит утешительно, но в нее, похоже, не верят даже сами власти.

Жесткий карантин введен на Украине с 6 апреля. Вокруг Киева выставлено 9 блокпостов, усиленных броневиками. Врачи под присмотром автоматчиков проверяют у въезжающих в город температуру. Столица блокирована военными. Все против Зеленского. Эксперты о будущем украинской оппозиции © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

В целом же, в самой республике полная неразбериха с количеством заболевших. Понять, какова реальная ситуация с коронавирусом в Незалежной, не может никто. Официальная статистика звучит утешительно, но в нее, похоже, не верят даже сами власти. Президент Зеленский заявил, что устал бороться с коронавирусом. Что, на самом деле, происходит в стране? И почему официальный Киев срочно засекретил статистику общей смертности населения?

На Украине выпустили инструкцию по противодействию Covid-19 на всех языках… кроме русского. Как в Незалежной собираются бороться с эпидемией, если каждый второй врач в стране — русскоговорящий?

И пока одни граждане самой бедной страны Европы стремятся сохранить в условиях пандемии последние сбережения, другие заявляют о готовности нанести ракетный удар по российским стратегическим объектам. Зачем на Украине угрожают России ракетным ударом?