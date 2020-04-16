Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что при отсутствии прогресса в установлении мира, политикам остается только пиариться на каждом следующем обмене пленными

В очередной раз произошел обмен пленными.

Безусловно, мы радуемся, что люди освобождены и смогут вернуться в семью. Радуемся за их родных и близких. Но, по большому счету, хочется напомнить, что есть желание, чтобы это было в последний раз. Не потому, что не менять, а потому, что больше некого менять. Тихая годовщина гражданской войны. Главные темы соцсетей 14 апреля © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

Тенденция менять и делать из этого пир во время чумы не радует. А можете больше не брать в плен? Ни с одной, ни с другой стороны! Нужен мир. Вот тогда и не будет поводов радоваться освобожденным. И это была бы самая большая радость для всего украинского народа, когда люди увидели — войне конец!

Шестой год. Это уже не война. Это уже форма государственного террора, когда убивают, с другой стороны постоянно поддерживают агонию противостояния. И зарабатывают на этом свои дивиденды! У одних политические, у других материальные.

И сегодня обмен уже не является новостью, когда были первые обмены. Сегодня обмены начинают напоминать спектакль, который постоянно пытаются политизировать договоренностями, обменами, участием президента. По большому счету, это не задача президента заниматься рутиной обмена пленными. Задача президента в том, чтобы больше не было пленных. А он её не выполняет.