Доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что ситуация с пандемией коронавируса послужила толчком к иному отношению властей к медицине

Меры. Много позитивного, но нет все же единовременных выплат, живых денег, налоговых каникул. И важно, чтобы банки, чиновники на практике выполняли все. Пандемия в фактах и цифрах. Бюллетень коронавируса на 21:00 8 апреля

Радует помощь врачам. Это правильно. Желательно только, чтобы ситуация послужила уроком и предохранителем на будущее от того, что происходило с нашим здравоохранением.

А так в общем дифференциированный региональный подход с пониманием того, что жесткий карантин — удар по экономике. Вопрос еще и в том, что будет после, перейдет ли все в режим государственного управления реструктуризацией и реиндустриализацией экономики или все останется, некоторые тенденции обнадеживали.

Кстати выпуск медоборудования здесь тоже важная составляющая. Может этот кризис нам даст импульс?