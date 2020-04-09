Меры. Много позитивного, но нет все же единовременных выплат, живых денег, налоговых каникул. И важно, чтобы банки, чиновники на практике выполняли все.
Радует помощь врачам. Это правильно. Желательно только, чтобы ситуация послужила уроком и предохранителем на будущее от того, что происходило с нашим здравоохранением.
А так в общем дифференциированный региональный подход с пониманием того, что жесткий карантин — удар по экономике. Вопрос еще и в том, что будет после, перейдет ли все в режим государственного управления реструктуризацией и реиндустриализацией экономики или все останется, некоторые тенденции обнадеживали.
Кстати выпуск медоборудования здесь тоже важная составляющая. Может этот кризис нам даст импульс?