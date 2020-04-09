Экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что самый ликвидный вид валютных резервов для стран СНГ – это гособлигации США, Германии или Англии

За 2016-2020 годы доля золота в международных резервах Казахстана выросла от 26,1% до 67,9%.

Тут причина банальная. Казахстан добывает золото и поэтому большая часть идет в международные резервы. Германия уже тратит последние ресурсы на борьбу с вирусом – Александр Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Но это большая ошибка. Золото тяжело продать на мировых рынках. Она слаболиквидное, если нужно быстро много продать золота. Просто нет покупателей.

В свое время СССР очень много имел золота в международных резервах, но когда понадобились деньги и руководство СССР начало активно продавать золото, цены обвалились и вообще была большая проблема со сбытом.

Самое лучшее это гособлигации США или госоолигации Германии или Англии. Вот это настоящие деньги, их всегда можно быстро превратить в деньги на международном рынке.

Золото было популярно в Средние века, сейчас в мире оно никому не нужно. Ювелирам так много золота не нужно. Нет такого спроса