За 2016-2020 годы доля золота в международных резервах Казахстана выросла от 26,1% до 67,9%.
Тут причина банальная. Казахстан добывает золото и поэтому большая часть идет в международные резервы.
Но это большая ошибка. Золото тяжело продать на мировых рынках. Она слаболиквидное, если нужно быстро много продать золота. Просто нет покупателей.
В свое время СССР очень много имел золота в международных резервах, но когда понадобились деньги и руководство СССР начало активно продавать золото, цены обвалились и вообще была большая проблема со сбытом.
Самое лучшее это гособлигации США или госоолигации Германии или Англии. Вот это настоящие деньги, их всегда можно быстро превратить в деньги на международном рынке.
Золото было популярно в Средние века, сейчас в мире оно никому не нужно. Ювелирам так много золота не нужно. Нет такого спроса