Российский журналист Александр Коц на своей странице в соцсети Facebook написал, что «свежие» предложения отставных американских дипломатов по поводу Крыма и Донбасса вызывают лишь недоумение

Бывшие американские послы в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — сообразили на троих и решили в условиях пандемии надавить на Россию в вопросе Донбасса и Крыма. Дескать, а давайте, если Москва выведет войска из ЛДНР и остановит войну, то мы отменим санкции. А если вернет Крым, то и другие санкции отменим. Санкции на пользу: Россия сохранила ведущие позиции на международном рынке вооружений © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

А что, простите, поменялось с приходом коронавируса, раньше какие-то другие условия снятия санкций были? Или в условиях экономических потрясений мы станем более сговорчивыми?

Вот это тоже к вопросу о внесении в Конституцию запрета на отчуждение территорий. А то, чуть сезонный грипп — так начнут руки выкручивай: это отдай, то верни. Ну и про снятие санкций — это уже лукавство. Никогда их уже не снимут. Могут только новые ввести — за Арктику, Курилы, Калининград, Сирию и тд и тп. Надо с этим смириться и жить исходя из этих реалий.