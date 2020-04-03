Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook проанализировал основные украинские и мировые политические тенденции во второй половине марта

Начинаю пошагово публиковать обзор политических тенденций, проявившихся в марте 2020 г.

Март 2020 г. прошел под знаком двух «К» — коронавирус (вирус COVID-19) и карантин. Возникла новая социальная реальность — мир ушел на карантин. «Эта власть опасна». Выдержит ли Украина карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это беспрецедентная ситуация для современного мира. Отдельные страны и даже целые континенты стали закрывать внутренние и внешние границы, вводить различные ограничения — от карантина до режима чрезвычайного положения.

После того, как 24 марта ограничительные меры были введены в Индии, около трети населения мира оказалось на карантине.

Естественно, это проявилось и в Украине. Активная политическая жизнь во второй половине марта почти приостановилась. Пандемия COVID-19 сама по себе стала главным, определяющим фактором политической и экономической ситуации во всех странах мира, которые она затронула, включая и Украину.