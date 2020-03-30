Сергей Сивохо после своего увольнения с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на своей станице в соцсети Facebook заявил, что намерен продолжать работу в Национальной платформе примирения и единства

Можно, конечно, ничего и не писать — всем и так понятно, что клеркам из РНБО (СНБО. — Ред.) больше не интересна тема Донбасса. Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. РНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию.

Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру!

Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам!