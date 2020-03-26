Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook напоминает, что, согласно социологическим исследованиям, у подавляющего большинства граждан страны отсутствуют сбережения, которые позволили бы пережить длительный карантин

В условиях жесткого карантина у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% — на полгода или больше.

Об этом сообщает опрос исследовательской компании "Градус".

Респондентам задавали вопрос: на сколько времени у вас хватит денежных ресурсов, учитывая возможность введения жесткого карантина?

Ответы оказались такие: Принуждение к переменам. Чему учит коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

6,9% опрашиваемых ответили, что денег хватит на несколько дней или меньше;

12% ответили, что денег хватит на одну неделю;

5,7% — на три недели;

16,8% — на две недели;

15,5% — на четыре недели или меньше.

В целом 57% ответили, что деньги закончатся менее чем через месяц. Более чем на полгода имеют сбережений 4,3% украинцев. На полгода — 2%.

По данным опроса, восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов — половина респондентов выдержат не более двух недель. Киев и западный регион имеют наибольшую долю людей, которые выдержат больше месяца.

И что потом? Опять Майдан? Или уличные грабежи, погромы магазинов, складов, взломы квартир? Какая в этом плане программа президента, Слуг народа, правительства?

Уверен, что в таких обстоятельствах у руля исполнительной власти должны стать опытные люди и профессионалы-государственники. А они остались только во фракции ОПЗЖ. Потому Юрия Бойко — в премьеры. На посты ключевых министров — нардепов из Оппоплатформы. Уверен, что за короткие сроки они создадут и запустят в жизнь адекватную моменту программу мер выхода из кризиса.