Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что учесть всех заболевших коронавирусом в легкой форме не получится, а поэтому общая статистика по коронавирусу будет пугающей

За пределами Хубэя в Китае скончались от коронавируса 113 человек, смертность составила 0,86% от числа заболевших, в то время как в эпицентре — Хубэе — 4,5%, в Ухане — 4,86%. Средняя смертность по стране составила 3,9%.

Этот процент вычислен от количества тех людей, которых проверили на коронавирус. А проверяли людей с явными признаками заболевания. Богатейший Китай не смог себе позволить массовое тестирование, в разгар эпидемии не хватало тестов, это они сейчас продают их по всему миру. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 23 марта

Наиболее массовое тестирование проводила Южная Корея, там выявляли даже тех заболевших, кто переболел, так и не почувствовав ухудшения здоровья, не требовал лечения, но входил в группы риска. В Южной Корее коэффициент смертности от коронавируса близок к 1%.

Самая удивительная цифровая кадриль происходит в Италии, где обычная (до коронавирусная) цифра ежедневной смертности крутится вокруг 1500 человек на всю страну. Казалось бы, с приходом коронавируса, суточная смертность должна быть как минимум 1500+ А она все равно остается на уровне 1500, а порой и 1300.

Объяснение в принципе понятно — не всякий болеющий коронавирусом глубокий старик умирает от коронавируса. У него куча хронических болячек, есть от чего умереть. Но методика ВОЗ записывает его в жертвы коронавируса. А то, что эти старики переживают свои болячки в переполненных больницах дает побочный эффект — врачи успевают перехватывать обычные болезни. Но эта статистика годится только для хроников поколения 60+.

Массовое тестирование всего населения не потянет ни одна страна мира (ни организационно, ни финансово), да и незачем это делать. Это всё равно как проводить ежемесячный медосмотр всего населения на аппендицит.

То есть учесть всех заболевших коронавирусом в легкой форме не получится ни у кого. Поэтому статистика в итоге будет пугающей. И называть её всё же лучше более точной формулировкой — статистика смертности от коронавируса среди людей, болеющих тяжелой формой этого заболевания. "Тяжелых" (по разной опять же статистике и разным докторским оценкам) — от 5 до 20% (в случае цифры 20 — опять же вычленяют первые 5, которым потребуется ну очень интенсивная терапия, а не просто поддерживающая).

И не надо себе придумывать и себя накручивать.