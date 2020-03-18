Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что из-за неспособности украинской власти эффективно бороться с эпидемией коронавируса страну могут накрыть стихийные бунты

Украина будет выходить из эпидемии коронавируса последней. Украина в глубоком карантине. Транспортный коллапс на фоне начавшегося падения гривны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Средств — нет! Тестов — нет! Власть — слабая! В страну вернулось море людей из Европы.

Представляю себе реальную картину эпидемии! Прогнозировать будущую ситуацию сложно. Но то, что нас ждут бунты против власти, можно предполагать уже сегодня.

Вирус будет социальным. Бунтовать будут против власти местной, центральной, совбезы. Вспышки протеста будут как паническая реакция на сложившуюся ситуацию, которую власть не способна контролировать.