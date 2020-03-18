Украина будет выходить из эпидемии коронавируса последней.
Средств — нет! Тестов — нет! Власть — слабая! В страну вернулось море людей из Европы.
Представляю себе реальную картину эпидемии! Прогнозировать будущую ситуацию сложно. Но то, что нас ждут бунты против власти, можно предполагать уже сегодня.
Вирус будет социальным. Бунтовать будут против власти местной, центральной, совбезы. Вспышки протеста будут как паническая реакция на сложившуюся ситуацию, которую власть не способна контролировать.