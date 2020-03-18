Украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук на своей странице в Facebook заметил, что эпидемия коронавируса доказала правильность советского подхода к организации медицинских учреждений и массовой подготовки санитаров и докторов к чрезвычайным ситуациям

Среди прочего, пандемия дала ответ критикам "советской гигантомании". Всем, кто с иронией указывал на гигантские корпуса советских больниц, видя в этом наглядное свидетельство неэффективности социалистического планирования. То ли дело уютные ламповые частные клиники — для людей с хорошими лицами и доходами!

И вот, эти клиники будут национализировать — потому что коек и палат критически не хватает. А полноценные государственные больницы, которые возводились в восьмидесятые не только на случай кризисных ситуаций, но и с учетом постоянно продолжавшегося тогда роста населения, в последние годы почти не строили — напротив, их закрывали за "нерентабельностью". Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

Кризис показал: все было правильным — строительство дополнительных площадей медицинских учреждений, массовая подготовка санитаров и докторов, огромные склады с медикаментами, средствами спецзащиты и знаменитой тушенкой.

Это вовсе не объяснялось "безумием коммунистических геронтократов" (про обвинения в геронтократии сейчас тоже смешно вспоминать, правда?). Это был нормальный трезвый расчет, основанный на чувстве социальной ответственности и экономически обоснованном научном прогнозе.

Нормальная государственная политика, без которой общество превращается в кучку атомизированных выживальщиков, лихорадочно растаскивающих по своим норам консервы с туалетной бумагой.