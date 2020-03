Российская журналиста Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook продолжает делиться личными впечатлениями о борьбе властей КНР с эпидемией коронавируса и новом явлении, когда зараженные прибывают в Китай из других стран

Где безопаснее?

Китай обеспокоен феноменом «реэкспорта» коронавируса нового типа: в последние дни участились случаи въезда в КНР больных Covid-19. Об этом пишет Caixin.

На сегодня подтверждено уже шесть случаев прибытия в Китай пассажиров, больных коронавирусной пневмонией. Их число может увеличиться. Так, накануне с подозрением на Covid-19 был помещен под карантин прибывший в Китайскую столицу пассажир рейса Москва-Пекин SU-204. Под карантином остаются также некоторые пассажиры рейса Москва-Пекин, прибывшего в китайскую столицу 29 февраля (уже выпущены-С.С.): подтверждено, что на борту находился больной коронавирусной пневмонией, следовавший из Ирана. Коронавирус подкосил почти 100 тысяч человек © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

На сегодня большинство случаев «импорта» коронавируса в Китай связано с пассажирами, следовавшими из Италии и Ирана. Врачи опасаются, что могут появиться случаи импорта инфекции из Республики Корея: в настоящее время в среднем в КНР въезжает 1300 южнокорейцев в день.

Все более активная трансграничная миграция инфекции вызывает обеспокоенность медиков. «Раньше у нас была уверенность в том, что как только эпидемия в Китае закончится — мир будет в безопасности.

Однако сейчас за пределами Китая уже несколько дней подряд регистрируется больше случаев заражения, чем в самой КНР. Это вызывает серьезную обеспокоенность, это может создать проблемы в борьбе с Covid-19 и в самом Китае», — констатирует глава инфекционного отделения шанхайского госпиталя Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхун.