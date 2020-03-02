Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в соцсети Facebook рассказал, юбилеи каких «героев» в 2020 году будут отмечать власти украинской столицы

27 февраля 2020 г. Киевский горсовет большинством голосов принял постановление о праздновании в Киеве памятных дат и юбилеев. В этом году киевляне отметят юбилей изображенного на фото Кубийовича и прочих нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов:

130 лет — Ивана Полтавца-Остряницы — нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов.

100 лет — Васыля Левковыча — нацистского коллаборанта, коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача и убийцы пяти тысяч евреев и тысяч поляков, военного преступника. «Нацисты и олигархи». Ищенко объяснил, почему Евромайдан на Украине все еще продолжается © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

115 лет — Уласа Самчука — злобного антисемита, нацистского коллаборанта, издателя газеты «Волынь», деятеля ОУН, участника уничтожения евреев Ровно. Самчук подстрекал и призывал к уничтожению евреев в дни массового убийства 25 тысяч евреев Ровно, включая 6 тысяч детей. Убийство евреев Киева в Бабьем Яре Самчук назвал "великим днем".

110 лет — Василя Сидора — нацистского коллаборанта и военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафте, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения в Беларуси.

120 лет — Юрию Липе — активист ОУН, нацистский коллаборант, автор идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок.

120 лет — Владимира Кубийовича — нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС «Галиция».

100 лет — Василя Галасы — активисту ОУН, организатору еврейских погромов на Западной Украине летом 1941 года, участника уничтожения польского населения в 1943-44 годах

130 лет — Андрия Мельника, главы ОУН, нацистский коллаборант, агент нацистских спецслужб. Члены ОУН Мельника организовали вспомогательную полицию в оккупированном Киеве. Вооруженные формирования Мельника принимали участие в расстрелах евреев в Бабьем Яре, Черновцах, Виннице, Житомире и других городах.

В информационном сообщении на сайте Киеврады позорно скрыли кого будут праздновать. Но глава фракции партии "Свобода" Юрий Сиротюк опубликовал полный текст постановления.

На фото: юбиляр Володымыр Кубийович