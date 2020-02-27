Что такое нацизм?
Отпетый русофоб и человеконенавистник Остап Дроздов, по нелепому недоразумению именующий себя журналистом, предлагает избавиться от 13,5 млн. украинцев путем «зачистки».
Именно такое количество людей мешает ему строить «единую Украину», именно такое количество своих сограждан он называет противниками «гідності» (достоинства — ред.), которые препятствуют в полной мере «воплотить дух майдана».
Все эти люди ему не угодили тем, что не поддерживают «галичанскую повестку», включающую в себя войну в Донбассе, тотальную украинизацию и популяризацию Томоса. Всех этих людей он называет «телебаранами».
И вот этот убогий и слабый разумом кретин высказывает эту ахинею с важностью откровения!
Не видеть «нацизма» в том зомбировании, которое ведется из Львова, может только слепой и глухой, свободный от совести недочеловек.