Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что человеконенавистническая идеология украинского национализма, распространяемая некоторыми представителями западных регионов, сродни нацистским подходам к конструированию «чистой» нации

Что такое нацизм?

Отпетый русофоб и человеконенавистник Остап Дроздов, по нелепому недоразумению именующий себя журналистом, предлагает избавиться от 13,5 млн. украинцев путем «зачистки». Львовский журналист Дроздов назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи» и врагом государства © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Именно такое количество людей мешает ему строить «единую Украину», именно такое количество своих сограждан он называет противниками «гідності» (достоинства — ред.), которые препятствуют в полной мере «воплотить дух майдана».

Все эти люди ему не угодили тем, что не поддерживают «галичанскую повестку», включающую в себя войну в Донбассе, тотальную украинизацию и популяризацию Томоса. Всех этих людей он называет «телебаранами».

И вот этот убогий и слабый разумом кретин высказывает эту ахинею с важностью откровения!

Не видеть «нацизма» в том зомбировании, которое ведется из Львова, может только слепой и глухой, свободный от совести недочеловек.