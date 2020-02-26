Лидер общественного движения «ПАРУС» Юрий Кот на своей странице в соцсети Facebook написал, что проблема властей Украины заключается в том, что они не решают проблему, как в случае с эвакуацией сограждан из Китая, а пытаются её заболтать

Вопрос — ответ.

— То, что украинцы начали открыто выражать свою позицию по поводу отношения к декоммунизации, празднования 23 февраля говорит о том, что при нынешней власти это перестало быть опасным или люди просто начали прозревать?

Объективно, причин много. И власть стала слабее в этом вопросе, и люди устали бояться. Опасность осталась той же. Радикалы на свободе или освобождаются любые русофобы под патриотические лозунги. Дрогнул один, но основной редут — международная повестка. В США ситуация по Украине не однозначная. Демократы-глобалисты захирели. Европа явно не довольна всей этой ситуацией с блиц-кригом. В общем, это не мы стали сильнее, это враг ослаб. А Украина — просто одно из полей битв. Коронавирус может прийти в Россию... из Украины. Главные темы соцсетей 25 февраля © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

— События в Новых Санжарах — это свидетельство, что украинцы поддались массовой истерии вокруг короновируса или это провокация против власти, чтобы раскачать ситуацию в стране? если это провокации, то кто за ними стоит?

Безусловно, это истерика. А причин у неё несколько. И слабость власти, и деградация общества, и ложность идеалов. И желающих подогреть ситуацию в лучших традициях технологий цветных революций хватает. Кто? Да тот же Порошенко с подельниками. Потери и риски для него очевидны. Дестабилизация ситуации явно решает главные задачи и нивелирует угрозы.

— Украинцев, которые сейчас прибывают на родину из Италии постигнет та же судьба, что и украинцев из Уханя?

Вероятно, да. Инцидент в Санжарах не единичен. И Львов, и Тернополь, и Ровно, и Киев себя уже проявили. Это было стихийно, значит не организовано. Но проблема власти Украины заключается в том, что они не решают проблему, а пытаются её заболтать, выискивая организаторов провокации.

Не осознав истинных причин произошедшего, они работают на рецидив и развитие воронки проблемы. Причина в самой власти, лживой, трусливой, вороватой и тупой. Разбираться надо с властью, а не искать мифических провркаторов.