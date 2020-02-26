Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что президент в первую очередь должен разобраться, почему при теплой зиме и существенной экономии энергоресурсов тарифы ЖКХ продолжают расти

Совет Зеленскому, как быстро поднять стремительно падающий рейтинг.

Ответ прост и очевиден — разобраться со стоимостью тарифов и привлечь к ответственности тех, кто незаконно их формирует.

Посудите сами, в Украине сложился тарифный парадокс Зеленского-Гончарука. Зима в этом году значительно теплее. А это экономит дополнительные миллиарды кубометров газа и миллионы тонн угля. Чудовища Изумрудного города: ужасы политики постмайданной Украины © Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Кроме того, Украина закупает сейчас газ в среднем дешевле на $80 за 1 тыс. кубометров, чем раньше.

Соответственно, снижение объемов потребления и стоимости топлива должно привести к снижению тарифов. Но что мы видим? Кардинально противоположную ситуацию — тарифы ЖКХ только выросли.

Почему это произошло? Кто это обосновал? А главное, как? Я точно знаю, что обосновать это просто невозможно!

Почему тогда президент не спрашивает с правительства, с ответственных министров?! Это же преступление против наших людей, настоящий грабеж, а за него надо отвечать.

Перво-наперво, нужно разобраться, что произошло зимой, отследить затраты, тарифы, себестоимость и пресечь эту преступную и наглую схему обогащения на украинцах.