Совет Зеленскому, как быстро поднять стремительно падающий рейтинг.
Ответ прост и очевиден — разобраться со стоимостью тарифов и привлечь к ответственности тех, кто незаконно их формирует.
Посудите сами, в Украине сложился тарифный парадокс Зеленского-Гончарука. Зима в этом году значительно теплее. А это экономит дополнительные миллиарды кубометров газа и миллионы тонн угля.
Кроме того, Украина закупает сейчас газ в среднем дешевле на $80 за 1 тыс. кубометров, чем раньше.
Соответственно, снижение объемов потребления и стоимости топлива должно привести к снижению тарифов. Но что мы видим? Кардинально противоположную ситуацию — тарифы ЖКХ только выросли.
Почему это произошло? Кто это обосновал? А главное, как? Я точно знаю, что обосновать это просто невозможно!
Почему тогда президент не спрашивает с правительства, с ответственных министров?! Это же преступление против наших людей, настоящий грабеж, а за него надо отвечать.
Перво-наперво, нужно разобраться, что произошло зимой, отследить затраты, тарифы, себестоимость и пресечь эту преступную и наглую схему обогащения на украинцах.