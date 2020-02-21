Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook написал, что глава правительства вместо отчета о своей работе традиционно обвинил во всех украинских бедах президента России

Премьер Гончарук: вчерашние события в Санжарах организовал Путин.

В Раде отчитывается премьер. Внимательно слушаю. Начал он с Санжар. Все, что произошло, говорит, является частью информационной войны, которая шестой год ведётся против Украины. Точка. Вот и все объяснения. Опять злой Путин…

Видимо знает премьер какую-то таинственную тайную тайну про Путина и распространение короновирусам в Санжарах. Это же он, Путин, сначала ликвидировал в Украине санэпидемслужбу, потом он, Путин, не подготовил медучреждения Украины к эпидемии короноаируса, он во Львове и Тернополе не позволил организовать карантин и устроил блокаду больниц, потом подпалил шины и спел с врачами, отказавшимися принять больных, украинский гимн. Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

А потом он, Путин, не выпустил прилетевших из Китая украинцев из самолета и отправил его в Харьков. А потом запретил посадку самолета в Харькове и посадил его в Полтаве. А потом он, Путин, бил полицейских в Санжарах и он, Путин, бросал камни в автобусы…

И это он, Путин, за 6 последних лет вывез из Украины на заработки в Европу 30.000 врачей и 90.000 медсестёр, которые не смогли прожить на мизерные зарплаты у себя на родине…

Думаю, закончит премьер выступление пением гимна… Со словами, что мы все «братья козацького роду…