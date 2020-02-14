Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что право Белоруссии на суверенитет никто не оспаривает, но добиться этого республика может только обретя экономическую самодостаточность

О цене суверенитета.

«Нестояние» на коленях — то есть суверенитет — дело хлопотное и затратное. Россия для того чтобы не стоять на коленях содержит армию, включая РВСН с ядерным оружием, спецслужбы и занимается развитием экономики.

До 2014 года политика России была простой как 5 копеек и описывалась фразой «всё можно купить были бы деньги». А денег было много — нефть стоила по 100 долларов за бочку. В 2014 мир российской бюрократии рухнул: денег стало резко меньше, несколько лет бюджет был дефицитным (что стало шоком — раньше ведь деньги появлялись сами по себе), ещё и оказалось, что многое невозможно купить.

Несколько лет у бюрократии ушло на примирение с реальностью: хотелось вернуться в 2013-й, но с Крымом, грезилось о нефти по 100 за бочку, мечталось об отмене санкций и замирению с Западом. Всё это время под ковром, в Белом Доме и за зубчатыми стенами Кремля шла схватка бульдогов. Российский капитализм смирился с санкциями, а капитал научился извлекать из них выгоду, в чём ему активно помогло государство. Креветки, флот и море – малоизвестные факты о Белоруссии и импортозамещении © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В итоге либералы проиграли, кого-то вынесли из-под ковра в колонию или в отставку, позиции промышленного капитала и государственников усилились. Россия изменилась и стала прагматичной, неомеркантильной. Бюрократия больше не желает делиться деньгами и не понимает для чего это нужно — деньги после шока дефицитного бюджета стали ценностью. Запад преподал России урок, из него сделали выводы и стали проводить работу над ошибками. Капитал стал расчётливым и при поддержке государства принялся методично зачищать внутренний рынок от иностранных товаров.

Теперь российский капитал доволен: у него есть рынок, есть поддержка государства, есть чёткие, рыночные, правила игры. Те, кто был недоволен либо вышли в кэш, либо оказались на обочине политики и экономики, примерно как Дерипаска и Ходорковский с братьями Магомедовыми. Все остальные сплотились и решили драться за своё будущее в той России, которая есть. Населению же выдают социальные «плюшки» чтобы оно сохраняло лояльность к власти.

Это — новая Россия. Она может нравится, она может не нравится. Но её нужно понимать, а не игнорировать, занимаясь конспирологией или молиться на «Капитал» в ожидании революции/майдана.

Но независимо от того, нравится она или нет, свой суверенитет она защитить может как от внешних угроз, так и от внутренних, в частности майданов.

Поэтому если Минск желает обеспечивать свой суверенитет самостоятельно, то это его право — это право уважают и не оспаривают. Вот только суверенитет — это дорого и хлопотно, платить за него больше никто не будет. Но идущий наверняка осилит дорогу. Поэтому остаётся лишь пожелать белорусской власти удачи на этом нелёгком пути.