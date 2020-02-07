Публицист и специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что для решения болезненного для украинского общества вопроса о земле перед принятием закона нужно было провести референдум

О продаже земли от человека, у которого её нет. В рамках текущей либеральной модели альтернативы отмене моратория не было. Капитализм. К слову, в РФ продают с начала нулевых. Готовьтесь к земле. Как распродадут Украину © Украина.ру

Нельзя голосовать за рыночников, а потом делать обиженный вид: "а кто это сделал?" Да и не секрет, что крупные агрохолдинги сконцентрировали сотни тыс га, просто арендуя эти земли. И никакой мораторий им не помеха. Другое дело, что нужен был как минимум референдум для некого общественного консенсуса.

Основной угрозой, как мне кажется, может стать то, что при наличии дешевых западных денег земля здесь легко превратится в объект аренды для тех, кто создает на ней добавленную стоимость. Ее купят, а потом местным гречкосиям сдадут в аренду.

При Петре (Порошенко. — Ред.), думаю, не отменили только потому, что понимали опасность со стороны нерезидентов. Ну да ладно, читать нужно было предвыборные программы.