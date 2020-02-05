Помпео показывает все больший реализм. На днях он в перепалке с журналисткой признал, что американцам нет дела до Украины.

А в Киеве на одной встрече сказал, что для неё «Крым потерян». Так же считают в Париже, Берлине и повсюду в мире.

Но от госсекретаря США это исходит впервые.