Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter прокомментировал заявление Госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым для Украины уже потерян

Помпео показывает все больший реализм. На днях он в перепалке с журналисткой признал, что американцам нет дела до Украины.

А в Киеве на одной встрече сказал, что для неё «Крым потерян». Так же считают в Париже, Берлине и повсюду в мире.

Но от госсекретаря США это исходит впервые.

Помпео показывает все больший реализм. На днях он в перепалке с журналисткой признал, что американцам нет дела до Украины. А в Киеве на одной встрече сказал, что для неё «Крым потерян». Так же считают в Париже, Берлине и повсюду в мире. Но от госсекретаря США это исходит впервые. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 5, 2020

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