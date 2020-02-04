Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что особый цинизм очередному акту вандализма украинских неонацистов придает то, что последнюю памятную доску маршалу Победы Георгию Жукову они разрушили в день 75-летия со дня начала работы Ялтинской конференции союзных держав-победительниц

Стыд и позор!

В знаменательную дату — 75-летие со дня начала работы Ялтинской конференции союзных держав, националисты демонтировали последний барельеф маршалу Георгию Жукову в Одессе и потоптались на поверженной плите. Радикалы из «Национальных дружин» снесли последний памятник Жукову в Одессе © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Эти нелюди замахнулись осквернить память человека, подпись которого стоит под «Актом безоговорочной капитуляции Германии».

Человека, которого ценили и уважали наши союзники, в частности Эйзенхауэр, Монтгомери, Черчилль, Рузвельт.

Человека, освобождавшего Киев, Украину, да и всю Европу от фашизма. Жуков Г.К. командовал киевским военным округом и в 1939 году присоединил Западную Украину к Украине.

Нет никаких сомнений в том, что такое решение могли принять только идейные наследники фашистов.

Жуков Г.К., в отличие от этих доморощенных отморозков и неонацистов, навечно вошел в мировую историю. И никто не сможет умалить память о нем.