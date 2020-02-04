Стыд и позор!
В знаменательную дату — 75-летие со дня начала работы Ялтинской конференции союзных держав, националисты демонтировали последний барельеф маршалу Георгию Жукову в Одессе и потоптались на поверженной плите.
Эти нелюди замахнулись осквернить память человека, подпись которого стоит под «Актом безоговорочной капитуляции Германии».
Человека, которого ценили и уважали наши союзники, в частности Эйзенхауэр, Монтгомери, Черчилль, Рузвельт.
Человека, освобождавшего Киев, Украину, да и всю Европу от фашизма. Жуков Г.К. командовал киевским военным округом и в 1939 году присоединил Западную Украину к Украине.
Нет никаких сомнений в том, что такое решение могли принять только идейные наследники фашистов.
Жуков Г.К., в отличие от этих доморощенных отморозков и неонацистов, навечно вошел в мировую историю. И никто не сможет умалить память о нем.