Все, что нужно знать о так называемом «национальном герое».
ЦРУ опубликовало рассекреченные ранее документы посвященные Бандере. Среди них оказался перевод статьи из эмигрантского меньшевистского журнала «Социалистический вестник» о Степане Бандере.
Документ рассекречен по закону «О разоблачении нацистских военных преступников».
Номер вышел в 1951 году, материал называется «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». В нем Степан Бандера называется украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
«10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной.
Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», — отмечается в докладе.