Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что очередная информация о сотрудничестве Бандеры с нацистами лишний раз показывает, каких «национальных героев» сегодня навязывают украинцам

Все, что нужно знать о так называемом «национальном герое».

ЦРУ опубликовало рассекреченные ранее документы посвященные Бандере. Среди них оказался перевод статьи из эмигрантского меньшевистского журнала «Социалистический вестник» о Степане Бандере. Корнилов: Сенсация с «рассекреченным документом ЦРУ о Бандере» высосана из пальца © РИА Новости, Александр Натрускин

Документ рассекречен по закону «О разоблачении нацистских военных преступников».

Номер вышел в 1951 году, материал называется «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». В нем Степан Бандера называется украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.

«10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной.

Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», — отмечается в докладе.