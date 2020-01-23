Глава «Меджлис» Рефат Чубаров собрался идти в Крым с «маршем достоинства». Не исключает и применение силы при переходе границы.

А дату какую выбрал — 2 мая! День, когда в лучших традициях фашистов в Одессе заживо сожгли украинцев! Пусть попробует — только потом не жалуется!