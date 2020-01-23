Российский журналист Руслан Осташко на своей странице в микроблоге Twitter прокомментировал намерение главы запрещенного в РФ «Меджлиса» Рефата Чубарова прорваться в Крым с так называемым «Маршем достоинства»

Глава «Меджлис» Рефат Чубаров собрался идти в Крым с «маршем достоинства». Не исключает и применение силы при переходе границы. А дату какую выбрал — 2 мая! День, когда в лучших традициях фашистов в Одессе заживо сожгли украинцев! Пусть попробует — только потом не жалуется! Глава "Меджлис" Рефат Чубаров собрался идти в Крым с "маршем достоинства". Не исключает и применение силы при переходе границы. А дату какую выбрал — 2 мая! День, когда в лучших традициях фашистов, в Одессе заживо сожгли украинцев! Пусть попробует — только потом не жалуется! — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) January 23, 2020 ​