Глава «Меджлис» Рефат Чубаров собрался идти в Крым с «маршем достоинства». Не исключает и применение силы при переходе границы.
А дату какую выбрал — 2 мая! День, когда в лучших традициях фашистов в Одессе заживо сожгли украинцев! Пусть попробует — только потом не жалуется!
Глава "Меджлис" Рефат Чубаров собрался идти в Крым с "маршем достоинства". Не исключает и применение силы при переходе границы. А дату какую выбрал — 2 мая! День, когда в лучших традициях фашистов, в Одессе заживо сожгли украинцев! Пусть попробует — только потом не жалуется!— Руслан Осташко (@RuslanOstashko) January 23, 2020