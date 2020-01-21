Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook написал, что скандал с заоблачными зарплатами чиновников подогревает общественное напряжение, которым могут воспользоваться политические оппоненты Зеленского

С недостаточно высокими зарплатами украинских чиновников как раз таки всё логично.

Я имею в виду не цифры, а тот вой, который подняли дебило-профано-краты из Зе-команды.

Вспомните Е-декларации, когда патриото-идиоты евроинтеграторы майданные задекларировали свои, нажитые непосильным волонтерско-героичным трудом на «колчаковских фронтах» квартиры, дома, машины, наличные и безналичные… Вспомнили?

Так вот, сегодня мы наблюдаем продолжение этой истории, но уже с министерским зарплатами. «Жадные временщики». Скаршевский рассказал, кто обворовывает Украину © РИА Новости Украина | РИА Новости Украина | Перейти в фотобанк

Я это к тому, что чаша весов терпения народа наполняется во многом благодаря именно такого рода информационным вбросам.

Конечно, сам народ вряд ли организуется в протест, вполне законный потому праведный.

Но, всё будет гораздо проще и технологичнее. В нужный момент появится тот кому следует появится и заявит, то что следует заявить. Напомнит, что следует напомнить и предложит, что следует предложить.

А народ… народу достаточно будет напомнить и показать Е-декларации и зарплаты вчерашних нищебродов.

Проверьте, даже этого элементарного сравнения с з/п большинства громадян будет вполне достаточно, чтобы к организованным протестам присоединились сотни тысяч по всей краине.

— Волки! Волки!!! — кричал мальчик. А волки, между прочим, это санитары леса.