Киевский журналист Владимир Скачко обращает внимание, что в отличие от РФ, где премьером стал успешнейший руководителей налогового ведомства, на Украине и глава Кабмина, и министры не стесняются признаваться, что являются «полными профанами» в экономике

Вот вам и вся разница между Украиной и Россией. В России новым премьер-министром России стал 53-летний Михаил Мишустин, кандидатуру которого на рассмотрение в Госдуму 15 января вынес президент РФ Владимир Путин и единогласно поддержал фракция "Единой России". За то, что этот самый Мишустин зарекомендовал себя не просто супер менджером, а супер-пуперменеджером, человеком, который смог отладить на пользу государства его налоговую систему и службу по сборам налогов. Хождение по граблям. О чем свидетельствует прослушка Гончарука © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

А в Украине остается на своем посту премьер-министра 35-летнее ничтожество Алексей Гончарук, никто, которого даже революция гидности не сделала кем-то, как поется в известной шариковской песне всех революционеров. Он сам себя называет "профаном в экономике" и при этом, как известно, собирает челнов своего кабинета с одной целью — обмануть своего президента Владимира Зеленского который нашел его не помойке и с подачи Джорджа Сороса запустил на самокате (в буквальном смысе этого слова) главой правительство. И вот это чмо открыто насмехается над главой государства и остается на посту, потому что Зеленскому запрещено его убирать.

А что будет, если Гончарук какашки на голову Зеленского как-то вывалит, покурив с министром экономики Тимофеем Миловановым (дебилом по версии Игоря Коломойского) марихуанки или обдолбавшись чем-то покрепче после заднеприводного европейского соития во имя реформ и евроуровня жизни? Вот что будет? Опять Зеленский стерпит, имея за своей спиной 73% голосов избирателей?

Интересная картинка вырисовывается. Но то такое.

А Мишустин не зря уже попал на каннибальсикй украинский "Миротворец". С точки зрения дебильных майдаунов, он заслужил. Он создал систему, которая делает сильнее Россию, развала которой майдауны ждут день ото дня. А Мишустин, получается, им мешает. Но Россия-то от этого не разваливается, увы и ах, для майдаунов.