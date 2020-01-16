Депутат Верховной Рады, экс-руководитель Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин считает, что принятый пропрезидентским большинством закон о легализации игорного бизнеса и другие законопроекты, которые лоббируют «Слуги народа», окончательно разрушат страну

Слуги народа проголосовали за легализацию игорного бизнеса.

Накануне проголосовали за легализацию торговли человеческими органами. На очереди легализация проституции, детского порно, торговли оружием и наркотиками. Ничего святого. Игорный бизнес вне игры? Как МВД борется с тем, что покрывает © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

К сожалению, Украина является страной, которую международные аферисты в сговоре с украинскими олигархами «отжали» у народа. Они это сделали так же цинично, как в лихие 90-е бандиты захватывали высокодоходные и перспективные предприятия.

Украина захвачена с целью ее окончательного разграбления, а значит, ничего хорошего страну не ждёт. Мошенники и аферисты ее «поматросят и бросят», оставив после себя разоренную территорию, которая к тому времени уже будет принадлежать новым хозяевам после ее многократной фиктивной перепродажи.

Еще на очереди закон о медиа, которым "Слуги народа" запретят говорить обо всем этом вслух. А там и до мыслепреступлений недалеко.

Страна в смартфоне…