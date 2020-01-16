Слуги народа проголосовали за легализацию игорного бизнеса.
Накануне проголосовали за легализацию торговли человеческими органами. На очереди легализация проституции, детского порно, торговли оружием и наркотиками. Ничего святого.
К сожалению, Украина является страной, которую международные аферисты в сговоре с украинскими олигархами «отжали» у народа. Они это сделали так же цинично, как в лихие 90-е бандиты захватывали высокодоходные и перспективные предприятия.
Украина захвачена с целью ее окончательного разграбления, а значит, ничего хорошего страну не ждёт. Мошенники и аферисты ее «поматросят и бросят», оставив после себя разоренную территорию, которая к тому времени уже будет принадлежать новым хозяевам после ее многократной фиктивной перепродажи.
Еще на очереди закон о медиа, которым "Слуги народа" запретят говорить обо всем этом вслух. А там и до мыслепреступлений недалеко.
Страна в смартфоне…