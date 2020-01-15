Депутат Верховной Рады, экс-руководитель Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин прокомментировал решение Высшего антикоррупционного суда Украины относительно расследования фактов захвата власти и разграбления бюджетных средств представителями администрации Барака Обамы и экс-президента Украины Петра Порошенко

Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты захвата государственной власти в Украине и разграбления средств государственного бюджета и международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко.

Как и обещал, публикую беспрецедентное по своему историческому значению определение Высшего антикоррупционного суда Украины от 9.01.20. Этим определением суд удовлетворил заявление фракции ОПЗЖ и обязал НАБУ провести расследование по факту незаконного захвата власти в Украине и разграбления средств государственного бюджета Украины, а также средств международной финансовой помощи представителями президента США Обамы в сговоре с Порошенко. Антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и администрации Обамы © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Теперь детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть в Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры 100 млрд долларов США, о которых писал личный адвокат Трампа Джулиани.

Напоминаю, что Джулиани не только обвинил Обаму и Порошенко в сговоре с целью захвата власти в Украине, но и утверждал, что украденные в Украине деньги присваивались Порошенко, Клинтон и Байденом в пропорции 30/70.

Надеюсь, что к этому расследованию подключатся не только Департамент юстиции США и ФБР, но и прочие спецслужбы, включая украинские и европейские.

Призываю президента Украины Зеленского оказать всяческое содействие следствию, в рамках которого должна быть дана правовая оценка событиям 2014 года в Киеве и на Донбассе. Одно смущает, расследовать дело собирается руководитель НАБУ Сытник, признанный судом коррупционером и давно замеченный в симпатиях и к Порошенко, и руководству той самой Демпартии США. Конфликт интересов. Тут бы генпрокурору вмешаться. Его компетенция…