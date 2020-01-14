Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко убежден, что, как и в деле крушения украинского "Боинга" под Тегераном, для эффективного расследования резонансных дел по убийствам на Майдане и в одесском Доме профсоюзов необходим контроль со стороны международных организаций

Люди ждут справедливости.

2020 год начался с трагедий. Как и все люди в Украине, мы сочувствуем семьям погибших. В трагической авиакатастрофе в Иране погибло много людей из разных стран. Международные специалисты должны гарантировать справедливое и незаангажированное расследование.

Но мы считаем, что расследование еще двух трагедий в нашей стране также нуждается в международной помощи и контроле со стороны международных организаций. Это дело о расстрелах на Майдане и дело о гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.

На протяжении последних 5 лет мы видели лишь имитацию деятельности со стороны правоохранительных органов. Наша фракция подготовит предложения по тому, какие международные организации готовы будут помочь со справедливым расследованием, чтобы люди узнали, кто виноват в этих преступлениях, и виновные были наказаны. Убийцы могут спать спокойно. Перспективы дела «преступлений против Майдана» © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

В поздравлении президента с Новым годом вся страна услышала о необходимости примирении. Это хорошие слова, но за ними должны идти и хорошие дела.

То, что мы видим в сегодняшней повестке дня — совсем не об этом. Наоборот, опять идет дальнейшее разжигание конфликта в государстве, нет шагов к мирному урегулированию. Нет шагов к восстановлению социальной справедливости — социально чувствительные законопроекты не интересуют «слуг народа». Нет законопроекта о референдуме.

Парламент должен проявить политическую волю и в этом году перейти от добрых слов к реальным делам!