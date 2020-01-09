Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий допускает, что в программное обеспечение украинского Боинга, разбившегося 8 января под Тегераном, могла быть заложена антитеррористическая блокировка управления

Для меня лично загадка, как новенький Боинг МАУ мог потерять связь с землей и разбиться буквально спустя считанные минуты после начала полета. Две главные версии. Почему в Иране потерпел крушение украинский Боинг © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Кроме прочих версий причин его гибели я бы рассмотрел еще одну. Лет десять назад общался с одним российским летуном, который был пилотом на Боинге. Так вот, он мне рассказывал, что после событий 11 сентября американцы стали вживлять в программное обеспечение Боингов некий спящий элемент, который при активации блокирует всю электронику и делает самолет неуправляемым. Так, чтобы любые террористы в случае угона самолета не могли сделать из него "снаряд" и направить на некий гражданский или военный объект.

Запуск блокирующий программы, естественно, у военных США. Если она реально есть, то по сути все американские пассажирские самолеты — летающие катафалки. Которые таковыми становятся, если в Белом доме посчитают, что так нужно в интересах нацбезопасности США. А они, как известно, границ и меры не знают.

Надеюсь, профессиональные летчики и программисты есть у меня в друзьях и смогут подтвердить или опровергнуть изложенную версию.