Российский тележурналист, общественный и политический деятель Евгений Примаков убежден, что главным итогом последних событий вокруг Ирана является то, что они наглядно продемонстрировали ослабление позиции США на Ближнем Востоке

Очень хорошо, что в заявлении Трампа никаких военных мер не обещано. Значит, военной эскалации не будет, и большой конфликт сейчас не начнётся. Любой мир даже с тягомотными переговорами на десятилетия лучше, чем один день войны, как учил великий классик А.А. Громыко. Трамп выступил с обращением к властям и народу Ирана © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Иран только что показал всему миру, что гегемона, оказывается, можно пнуть. После убийства генерала Сулеймани (официальное лицо одного государства убито другим государством на территории третьего) — это второй очень важный урок за последнюю неделю, который будет определять десятилетие как минимум. Остальные теперь знают, что «так тоже можно».

Pax Americana заканчивается на наших глазах. Очень интересно, ведь из таких вот событий, их последовательностей, зависимостей, последствий и причин составляется История.