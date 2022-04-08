В случае «компромиссного мира» Москвы с майданным режимом историю Украинской православной церкви (Московского патриархата) можно будет считать исчерпанной — ее официально запретят или же заставят «добровольно» слиться с раскольничьей ПЦУ

Под грохот орудий на Украине и шумок переговоров в Стамбуле на Галичине продолжается захват храмов канонической Церкви. Только в первой декаде марта и только в Ивано-Франковской епархии произошло семь захватов храмов и монастырей. В Ценяве захвачен храм иконы «Всецарица», Покровский храм в Головах, часовня в Шкиндовском Груне, монастырь Архистратига Михаила в Бабянке, Николаевский храм в Калуше, Анно-Зачатьевский храм в Верховине, Троицкий монастырь на горе Дуконя. Украинские спецслужбы усиливают раскол православной церкви - бывший сотрудник СБУ © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

К концу марта на Украине было захвачено уже более 30 храмов, «добровольно» изменили юрисдикцию четыре религиозные общины, а в городе Смела Черкасской области боевики местной теробороны схватили и вытолкали из храма священника — прямо во время церковной службы. Больше всего храмов захвачено в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областях.

Борьба с каноническим Православием безостановочно идёт на Украине три десятилетия (в 1992 году Харьковским собором был осуждён филаретовский раскол), но на самом деле началась значительно раньше. Появление «особой украинской церкви», по мысли врагов Москвы, должно обеспечить разрушение духовного единства с русским народом, а это является их стратегической целью — идущей от политических истоков украинского национализма XIX-XX веков, и даже от Унии 1596 года.

Начиная с горбачевской «перестройки» и провозглашения «независимости», средствами давления на Русскую православную церковь стали массовые захваты храмов украинскими националистами на Западной Украине и вышеупомянутый филаретовский раскол — когда при прямой поддержке бывшего первого секретаря КПУ Леонида Кравчука на свет появился «киевский патриархат», во главе с агентом КГБ, расстригой и старым греховодником Филаретом. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Все эти годы киевская власть раскол сознательно лелеяла, «киевский патриархат» опекала, поощряла секты, вроде «автокефалов». Наконец, усилиями Ющенко и Порошенко, при идеологической поддержке США, в начале 2019 года самостийниками был получен от Стамбула томос — право на создание отдельной от канонической Украинской православной церкви (Московского Патриархата) особой религиозной организации. Новоявленная «Православная церковь Украины» вобрала в себя «киевский патриархат» (с чем, к слову сказать, категорически не согласился неугомонный Филарет), самосвятскую автокефальную церковь, некоторые приходы церкви канонической.

Теперь ПЦУ считается, по сути, официальной церковью Украинского государства.

Третий этап ликвидации связанного с Москвой духовными узами канонического Православия происходит на наших глазах. С началом специальной военной операции, УПЦ (МП) оказалась в чрезвычайно щекотливой ситуации: открыто поддержать борьбу за единение русских земель она не может (да и не заявлена такая цель Кремлем), и противопоставить себя майданному режиму, находясь под его пятой, невозможно. Возможно, поэтому глава УПЦ Онуфрий — а вслед за ним и другие украинские иерархи — публично выступили против боевых действий. Митрополит Онуфрий даже вспомнил библейскую историю братоубийцы Каина, а многие епархии УПЦ разрешили во время службы не поминать патриарха Кирилла — тем самым идя на очередной духовный компромисс с киевскими властями.

И, разумеется, никто из украинских архиереев не высказался в поддержку Москвы — даже если втайне согласен с необходимостью выкорчевать националистический режим, от которого УПЦ видела мало хорошего. По остроумному замечанию одного из публицистов, «нет ни одного православного святого, который выступал бы за незалежность Украины, но при этом все святые выступали за единство с Россией».

Вспомним, например, слова священномученика Иоанна Скадовского: «Дробление России, и в частности выделение Украины, Белоруссии и так далее, я рассматриваю как явления политического упадка, тем более печального, что для этого дробления нет никаких оснований. Украинцы и русские всегда составляли единое целое».

«Уничтожить»: эксперт рассказал о западных планах расправы над РПЦ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Дипломатические манёвры митрополита Онуфрия вряд ли разжалобят киевских властителей, для которых нет более удобного времени раз и навсегда расправиться с «Московским патриархатом» на Украине. Потому — в случае неудачи с проведением специальной военной операции — можно не сомневаться, что с Украинской православной церковью в ее нынешнем духовном единении с Москвой будет покончено, насильственно-юридическим или «добровольно»-принудительным способом.

Стараясь поддерживать иллюзию «единства нации» и опасаясь ненужных раздоров в тылу, официальный Киев пока не дал добро на полное уничтожение УПЦ, но в случае «компромиссного мира» это лишь вопрос времени. Томосо-раскольники, греко-католики, многочисленные украинские сектанты и даже неоязычники из РУН-веры (особенно популярные среди местных неонацистов) с нетерпением ждут момента, чтобы приступить к долгожданному дележу.