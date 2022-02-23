«Минские соглашения убиты», - сказал Владимир Путин, констатируя смерть политических договорённостей, за последовательное исполнение которых Россия долгие годы сражалась фактически в одиночку

«Усилиями нынешних киевских властей всё было сведено к нулю, — сказал президент РФ на встрече с журналистами, — Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями».

И в этот момент раздался вселенский плач… Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Скорбели партнёры по «Нормандскому формату» Франция и Германия, которые ни разу не принудили Киев выполнять подписанный документ (даже на предложенную ими компромиссную «формулу Штайнмайера» Киев наплевал). Сожалеют Соединённые Штаты, которые всё это время киевский режим вооружали, обучали, подкармливали. Какой-то гуттаперче из ООН тоже выразил лицемерное сожаление, так и не удосужившись осмыслить трагедию людей Донбасса, не считая их планомерное истребление за геноцид. А у канцлера Германии упоминание о геноциде русского народа вообще вызвало похабный смешок.

Но, конечно, вершина цинизма — это реакция официального Киева. Смесь облегчения и страха — причём страха, что это облегчение в штаны. Зеленский с самого начала своего правления упорно пытался пересмотреть Минские соглашения, изображая из себя то сельского дурачка, не могущего прочесть несколько последовательно идущих друг за другом пунктов, то критикуя содержание утверждённого Совбезом ООН документа и срывая любые возможности его имплементации. Альтернатива для Зеленского: либо переговоры с ЛДНР, либо война с Россией © REUTERS, Alexander Ermochenko

Хотя поддержка избирателей, первоначальная растерянность «партии войны», имеющееся парламентское монобольшинство давали Зеленскому уникальную возможность добиться мира, он обменял свой шанс на стеклянные бусы (общая стоимость которых, по слухам, оцениваются в более чем миллиард долларов, значительная часть которых хранится на счетах немецкого Dresdner Bank Lateinamerika).

Неужели они действительно верили, что могут измываться бесконечно, что происходящее на мировой арене — это смесь игры КВН и воровской «малины»? Да. И скажем честно: у них были для того основания — ведь восемь лет за ними никто не приходил. Но русские рано или поздно возвращаются.

Что это за страшный вой на болотах? Ах да, очнулись «моральные авторитеты» нации. Майданная певица Руслана Лыжичко: «Это тот момент, когда я начинаю еще больше верить в мою страну, верить в нас! Сейчас я молюсь как никогда и прошу у Бога — дай нам силы и веры, потому что мы просто хотим жить, и никто не имеет права отбирать у нас "ни под каким мифом" нашу землю. Еще с Майдана так и осталась в сердце потребность молиться за Украину…». «Слава Украине», — по-бандеровски четко завершает своё обращение Руслана.

Шоумен Владимир Остапчук в Instagram Stories: «Вы же понимаете, что сегодня этот Путин, ублюдок, подставил именно своих граждан и жителей Донбасса. И я не только про блокаду, санкции и ограждение от всего прогрессивного мира. Потому что мы свою страну не отдадим. За нами правда и наша земля». Хотя на самом деле правда в том, пан Остапчук, что ваша майданная свора восемь лет приветствовала и поощряла убийство людей, и за это должна нести свою долю ответственности.

А прославившийся своими неонацистскими выходками и фотографировавшийся на фоне 14/88 футболист Роман Зозуля вдруг заделался матёрым историком. «Они [русские] могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник, — написал Зозуля, — Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае закинуть петлю на шею… И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались».

И таки задохнулись, хочется добавить, но закончим текстом оригинала. «С физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевого зла», — дописал Зозуля и продолжил яростно сражаться за третьесортный испанский клуб «Фуэнлабрада». Границы республик Донбасса и перспективы войны © REUTERS, Gleb Garanich

Давайте называть вещи своими именами: демонтаж преступного майданного режима вполне возможен. К прямому военному конфликту Украину давно и сознательно подталкивали, всячески стимулируя ее нежелание выполнять Минские соглашения (единственный способ решить противоречия на Донбассе), лживо обещая скорое вступление в НАТО и ЕС, ведя с её территории разведывательную и террористическую деятельность против России и, наконец, в открытую обустраивая на Незалежной натовские базы.

17 декабря прошлого года МИД РФ выдвинул США и их союзникам требования убрать натовские объекты из зоны стратегической безопасности России. Как мы помним, тогда замминистра МИД Сергей Рябков подчеркнул, что выдвинутые коллективному Западу требования «не являются меню, в котором можно выбирать отдельные пункты», а должно быть принято целиком, и стало понятно, что время шуток закончилось. Вопрос перешел в плоскость стратегической безопасности России, а ради этого российское государство (в любой форме его существования) всегда было способно на многое.

Когда Зеленский на саммите в Мюнхене прозрачно намекнул на возможный выход не только из Минских, но и «Будапештских соглашений» (то бишь меморандума), он собственноручно подписал себе приговор. Ему хотелось пригрозить возможностью возврата Украины в «ядерный клуб», а украинский политикум всё настойчивей заявляет о необходимости восстановления военно-ядерного потенциала, хотя бы в виде создания «грязной» атомной бомбы (ракетные средства ее доставки уже имеются). План «Бомба». Сможет ли Зеленский создать ядерное оружие © REUTERS, Andreas Gebert

В Будапештском меморандуме, на который так любят ссылаться в Киеве, говорится — «если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия», участники обязуются обратиться в ООН и консультироваться. И сами обязуются не применять ядерное оружие против Украины. Москва ядерным оружием Киеву не угрожает, но Украина — как вооружённая ядерным оружием угроза — для России недопустима ни в какой форме.

РФ давно уведомила Украину и ее западных хозяев об условиях деэскалации. «Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву вооружения за пределы украинской территории», — озвучила российские требования официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и подчеркнула, что НАТО «следует объявить об отказе от политики "открытых дверей", а Киев должен вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, который был провозглашен декларацией о суверенитете Украины от 16.07.1990 года».

Вчера требование о демилитаризации Украины было подтверждено на самом высоком уровне, но в Киеве до сих пор уверены, что с ними играют в политтехнологические игры по принципу «война — фигня, главное — манёвры».

Они очень сильно ошибаются.