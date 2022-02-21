Испытания, как правило, обнажают истинную суть человека. Майданная верхушка в данный момент демонстрирует все свои «наилучшие качества» — истеричность, цинизм, трусость

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Так издание Foreign Policy пишет, что после «вторжения» РФ готовится убить или арестовать «целый перечень известных украинских политических деятелей и антикоррупционных активистов». На тему создания лагерей для неугодных Москве «украинских борцах за демократию» ранее высказывался Bild, иные западные издания, но про «антикоррупционных активистов», согласитесь, непревзойденно. Надо полагать, речь идёт о подконтрольных западным посольствам «соросятах» и участниках ультраправых отрядов, которые периодически устраивают показательные шоу против уплотнительной застройки (на самом деле шантажируют застройщиков).

Один из «антикоррупционных активистов», лидер неонацистской группировки С14 Евгений Карась обескураженно пишет в своём ТГ-канале о поднявшиеся на Украине панике: «Этого бегства, честно, не ожидал. Очень унизительно и мерзко. Это те, кто в стране стал миллионером… Как крысы. Первые же дали деру… Даже не думал, что так эта мерзость заденет эмоционально». Излишняя эмоциональность здесь не причём, просто Жека знает, что в случае падения режима его лысый скальп захотят снять очень многие обиженные им люди.

Но в то время, когда журналисты и «активисты» фантазируют о гипотетическом возмездии, в реальной жизни безостановочно продолжаются репрессии против противников режима. Под арестом пребывает лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, в вынужденную эмиграцию оправились известные оппозиционные политики Илья Кива и Олег Волошин, снова под угрозой ареста находится известная публицист и блогер Мирослава Бердник, был похищен и жестоко избит заместитель руководителя Харьковской городской организации «Патриоты — За жизнь» Игорь Мартыненко.

Наступление, которого не было: американский телеканал подставил Байдена © REUTERS, Joshua Roberts Александр Фацевич обещает, что всех заподозренных в симпатиях к «Русскому миру» власти будут арестовывать и привлекать к ответственности. Дословно: «Любителей "русского мира" мы будем задерживать и привлекать к ответственности, на все риски мы будем оперативно реагировать». Видимо, в уголовном кодексе появилась новая статья — «любитель русского мира». Вы понимаете, кто на Украине вершит правосудие?

Пока в тылу гестаповцы хватают беззащитных «любителей русского мира», шеф пана Фацевича — министр МВД Денис Монастырский — при звуках дальнего артиллерийского обстрела на Донбассе дал такого стрекача, что первым добежал до машин сопровождения, оставив далеко позади себя толпу журналистов, которых он привёз на передовую. А его подельник, руководитель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, в каком-то блиндаже «героически» повествует, что тоже попал под обстрел — правда, звуки выстрелов на заднем плане свидетельствует, что стреляет как раз украинская артиллерия (т.н. «минусы», в отличие от «плюсов» — прилетов).

Мы уж не говорим о грубой провокации Киева с якобы обстрелом детского садика на подконтрольной Украине территории, в котором после «попадания» остались целыми окна, мебель в комнате, а сам выстрел был организован прямой наводкой в условиях тесной застройки. В результате, к осмотру места происшествия не были допущены даже наблюдатели ОБСЕ, которых заставили «любоваться» имитацией на расстоянии полусотни метров. Зато фотографией фальшивого обстрела в Совбезе ООН размахивал госсекретарь Блинкен (словно его коллега Пауэлл приснопамятной пробиркой с неизвестным веществом).

Чтобы спасти свою шкуру, они не стесняются призывать и к военным преступлениям. Так один из самых известных украинских неонацистов Сергей Коротких (позывной «Боцман») впрямую предлагает размещать украинские войска за спинами мирных граждан. «Чтобы избежать потерь, нужно ввести войска в города и рассредоточить по домам и бомбоубежищам. Для русских это создаст огромную проблему, прежде всего, гуманитарного характера, — рассуждает один из руководителей «Азова» в эфире видеоблога лидера националистической организации «Традиция и порядок» Богдана Ходаковского. — Современная история не знает случаев взятия городов-миллиоников без геноцида, поэтому у нас будет преимущество. Многие скажут, что я крайне нетолерантен: "А как же мирные люди". Я за эту войну, если она состоится — это благо. Я считаю, что когда эта война состоится, в её огне будет выкована новая украинская нация».

Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене, «снаряды летели в Мариуполь, а не в ЕС, слава Богу». «Слава Богу», что пострадали жители его страны, а не те, кто уже много лет деньгами и вооружением поддерживает преступный киевский режим.

Самый жуткий палач — это испытавший страх трус. Стараясь отомстить за свою вчерашнюю трусость он становится необыкновенно жестоким. Сегодня доведшие себя до реальной истерики майданщики боятся и готовят пути отступления, но если Москва очередной раз и под благовидным предлогом отступит, их месть остающимся на Украине инакомыслящим будет лютой. Геноцид — это не яркая фигура речи, а многочисленные жертвы и страшные могилы; не только прошлое Украины, но и ее возможное будущее.

Хотелось бы, чтобы в Кремле — принимая решение о дальнейшей судьбе киевского режима — учитывали и этот факт.