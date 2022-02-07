Культура нации сродни коллективному иммунитету, о котором так любят вспоминать в связи с пандемией. Болезнь души массово поражает популяцию, которая утратила инстинкт самосохранения в виде моральных норм. Поразившая Украину пандемия национализма ведёт общество к оскотиниванию и, в конечном итоге, к разрушению

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Я в своих статьях приводил сотни примеров того, что поведение современных украинских «патриотов» нельзя в полной мере называть человеческим: звериные повадки, животная травля инакомыслящих, скотское глумление над памятниками и святынями, безумное прославление гитлеровцев, издевательства над беззащитными людьми носят не единичный характер, но являют собой устоявшуюся систему государственной идеологии и власти. И пока эта система будет жить — будет существовать диагноз современного «украинского патриотизма» в его самых уродливых, антицивилизационных проявлениях.

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Но куда большую опасность представляет устоявшаяся привычка украинских радикалов действовать в обществе звериной стаей. В стае они безнаказанны, они опасны, они сплочены. Окончательно разрушает и без того условную монополию украинского государства на насилие — разрекламированное создание так называемых «батальонов территориальной обороны», укомплектованных «ветеранами АТО», неонацистами и городскими сумасшедшими.

Уже сейчас в городах хозяйничают банды «активистов», которые при покровительстве власти кошмарят и политических противников, и вполне аполитичный бизнес. Только за последние несколько дней шайки бродячих активистов нападали на обменный пункт по улице Владимирской в центре Киева, на компьютерный клуб в киевском торговом центре «River Mall», на офис телеканала «Наш» (и это лишь получившие широкий резонанс случаи). Всюду вели себя по-скотски, визжали, провоцировали — в общем, демонстрировали «патриотизм». Когда из офиса телеканала «Наш» им издевательски включили трансляцию кричалки «Кто не скачет — тот москаль» стадо начало привычно скакать! Условный рефлекс по академику Павлову. Теперь эти стада приобретают силу Закона.

Стадо очень хочет бодаться, тем более, что бодливой козе западный бог острые рога предоставляет. «То, что сейчас нам наши союзники передали оружие, это огромный плюс, — в эфире YouTube-канала «Ukrlife» рассуждает знаменитый «волонтер АТО» Юрий Касьянов, — Во-первых, это знаковое событие, это психологическая поддержка, это говорит, что нас не оставляют один на один в это время. Во-вторых, действительно, эти комплексы, которые нам передали в таком количестве, это большое подспорье для сдерживания врага».

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«Национальная идентичность была заново выкована в горниле самообороны. Украинцы знают, кто они, и готовы воевать, — приветствует стадо представитель пастуха Курт Волкер, — Молодые украинцы полны решимости построить ориентированную на Запад, демократическую и европейскую Украину».

Физиономию этой «демократии» весь мир мог увидеть на международном футбольном матче в Амстердаме. Но предпочёл отвернуться.