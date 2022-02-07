Поведение украинских так называемых «болельщиков» в Амстердаме, на футзальном матче против России, где они хором орали людоедские кричалки про «смерть ворогам», прыгали «кто не скачет, тот москаль» и пели «бей москаля, складайте трупы», в особых комментариях не нуждается — лицо современной Украины, так сказать, налицо. И не надо говорить, будто это случайное исключение: захлёбывающийся желчью по отношению к россиянам украинский телекомментатор (который этих «болельщиков» нахваливал), тысячи одобрительных комментариев в националистических пабликах, восторг «патриотов» рангом повыше — всё это заставляет нас говорить о коллективном портрете майданного спектра общества.
Я в своих статьях приводил сотни примеров того, что поведение современных украинских «патриотов» нельзя в полной мере называть человеческим: звериные повадки, животная травля инакомыслящих, скотское глумление над памятниками и святынями, безумное прославление гитлеровцев, издевательства над беззащитными людьми носят не единичный характер, но являют собой устоявшуюся систему государственной идеологии и власти. И пока эта система будет жить — будет существовать диагноз современного «украинского патриотизма» в его самых уродливых, антицивилизационных проявлениях.
Мне могут возразить, что субкультура футбольных фанов всегда отличалась агрессивностью и ультраправыми замашками, но ведь оскотинивание поразило не только девиантов, а огромные слои населения — от галицких заробитчан до столичных «интеллектуалов», от «умудрённых» возрастом стариков до зелёной молодежи — например, мода на публичное спаривание во время дистанционных занятий (намедни засветилось очередная парочка из Ивано-Франковска).
Но куда большую опасность представляет устоявшаяся привычка украинских радикалов действовать в обществе звериной стаей. В стае они безнаказанны, они опасны, они сплочены. Окончательно разрушает и без того условную монополию украинского государства на насилие — разрекламированное создание так называемых «батальонов территориальной обороны», укомплектованных «ветеранами АТО», неонацистами и городскими сумасшедшими.
Уже сейчас в городах хозяйничают банды «активистов», которые при покровительстве власти кошмарят и политических противников, и вполне аполитичный бизнес. Только за последние несколько дней шайки бродячих активистов нападали на обменный пункт по улице Владимирской в центре Киева, на компьютерный клуб в киевском торговом центре «River Mall», на офис телеканала «Наш» (и это лишь получившие широкий резонанс случаи). Всюду вели себя по-скотски, визжали, провоцировали — в общем, демонстрировали «патриотизм». Когда из офиса телеканала «Наш» им издевательски включили трансляцию кричалки «Кто не скачет — тот москаль» стадо начало привычно скакать! Условный рефлекс по академику Павлову. Теперь эти стада приобретают силу Закона.
Стадо очень хочет бодаться, тем более, что бодливой козе западный бог острые рога предоставляет. «То, что сейчас нам наши союзники передали оружие, это огромный плюс, — в эфире YouTube-канала «Ukrlife» рассуждает знаменитый «волонтер АТО» Юрий Касьянов, — Во-первых, это знаковое событие, это психологическая поддержка, это говорит, что нас не оставляют один на один в это время. Во-вторых, действительно, эти комплексы, которые нам передали в таком количестве, это большое подспорье для сдерживания врага».
Стадом прорываются на трибуну Верховной Рады народные депутаты с флагами стран НАТО, и тоже униженно благодарят Запад за оружие для истребления бывших сограждан. Кланяются и с трибуны своего национального парламента дякуют, что их отправляют на убой. В Харькове за весь 2021 год завербовались в ВСУ 1400 человек, а с начала года (невзирая на длинные выходные) уже 200 — очень хотят в территориальные батальоны и оружие; а в субботу сотнями бродили по городу и орали сплагиатированное с немецкого «Украина превыше всего». Может действительно хотят в мясорубку?
«Национальная идентичность была заново выкована в горниле самообороны. Украинцы знают, кто они, и готовы воевать, — приветствует стадо представитель пастуха Курт Волкер, — Молодые украинцы полны решимости построить ориентированную на Запад, демократическую и европейскую Украину».
Физиономию этой «демократии» весь мир мог увидеть на международном футбольном матче в Амстердаме. Но предпочёл отвернуться.