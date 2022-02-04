В Пекине открываются Олимпийские игры и, как показывает опыт предыдущих лет, этот акт открывает шлюзы маленькой победоносной войны или, хотя бы, масштабной информационно-политической провокации. Ситуация в мире не просто тревожная. Она даже не предвоенная. Активная фаза войны уже началась. Правда, фаза эта информационная

Несколько дней назад я прогнозировал, что «заседание (Совбеза ООН — Авт.) 17 февраля будет посвящено двум вопросам.

Во-первых, санкциям против России в связи с состоявшимся 20-22 февраля вторжением на Украину. (…)

Во-вторых, санкциям против России в связи с невыполнением ею Минских соглашений».

Когда я это писал, я сам не особенно верил в реальность происходящего бреда. Был неправ.

Провокации

Брифинг Пентагона по ситуации вокруг Украины:

«- Россия готовит провокационное видео с участием актёров, где будут показаны трупы, скорбящие местные жители, военная техника ВС Украины и Запада;

- на видео могут быть изображены поставленные Украине иностранные вооружения;

- видео планируется использовать в качестве повода для вторжения».

Кроме того, командующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что «никаких распоряжений касательно планирования операции по вхождению на временно оккупированные территории Донецка и Луганска или временно оккупированного Крыма (…) не было и планов не разрабатывалось». Понятно, что распоряжения были и планы разработаны. Но Залужный — официальное лицо страны, которая предана выполнению Минских соглашений (?) и собирается возвращать «оккупированные территории» политико-дипломатическим путём (что бы это ни значило).

Любопытный обмен мнениями по поводу ожидаемой провокации:

«Журналист Метью Ли: Есть ли у вас какие-то доказательства?

Спикер Госдепа Нэд Прайс: Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки».

В общем, если завтра украинские войска в Донбассе перейдут в наступление, то США скажут — это провокация русских, мы же вас предупреждали.

Собственно, блиц-подготовка этого уже была проведена — 3 февраля посольство США отреагировало на обстрел КПВВ «Гнутовое» в Донбассе: «на прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутовое", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле».

Между тем:

Во-первых, Россия не может соблюдать или не соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, о чём посольству США отлично известно.

Во-вторых, 1 февраля от взрыва боеприпаса, сброшенного украинским БПЛА, погиб военнослужащий ДНР. Посольство США этого «не заметило».

СМИ

Началась прямая зачистка медиа-пространства.

Масштабный конфликт развернулся вокруг немецкоязычного канала RT DE — 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ ФРГ вынесла решение о запрете на вещание для телеканала из-за отсутствия необходимой лицензии. До этого неоднократно блокировался канал издания в YouTube.

В качестве ответной меры российские власти запретили трансляцию на территории России немецкого государственного издания Deutsche Welle.

Утром 4 февраля YouTube заблокировал каналы ряда организаций ДНР и ЛНР, включая официальный канал Министерства информации ДНР, канал ГТРК ЛНР, Народной милиции ЛНР и ДНР.

Кроме того, YouTube заблокировал каналы «Перший Незалежний» и UkrLive за «нарушение правил сообщества». Это каналы «холдинга Медведчука». Каналы, правда, оперативно сменили адреса в YouTube и продолжают работать.

В общем, всё идёт к тому, что, если Россия попытается оправдаться за провокации, ей не только не поверят, но даже и не узнают о сути её возражений.

Минские соглашения

Дмитрий Кулеба сделал два важных заявления:

1. «Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, не будет права вето».

2. «Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается».

Когда ранее это говорил Алексей Данилов, можно было сослаться на то, что секретарь СНБОУ, в соответствии с недавним указом, не уполномочен делать заявления по вопросам внешней политики. Кулеба — уполномочен.

Правда, надо отметить, что Украина с формальной точки зрения не выходит из Минских соглашений. Просто она разделяет их на два момента — обеспечение безопасности (разоружение ДНР и ЛНР, отвод российский войск за Урал, возвращение контроля над границей, еt cetera) и политическое урегулирование. Первое выполнять надо, причём выполнять должна Россия. Второе выполнять не надо, потому что в соответствии с украинским законодательством Донбасс — «оккупированная территория».

И да — выборочный подход к выполнению Минских соглашений одобрен на самом высоком уровне. В Вашингтоне, Лондоне, Берлине и, вполне вероятно, в Париже.

Санкции

Джейн Псаки заявила, что США готовы ввести санкции против России вне зависимости от ситуации с Украиной. «Мы уже вводили превентивные санкции и обсуждаем с членами Конгресса законопроект». Отдельно строго был предупреждён Китай — чтобы не вздумал вмешиваться.

Видимо в Вашингтоне долго мучали себя вопросом — вводить ли санкции на основании сообщений СМИ о возможности агрессии или же подождать, пока СМИ сообщат о том, что агрессия началась? Как мы понимаем, сама мысль о том, что стоит подождать хоть каких-то физических действий в голову не приходила.

В конечном итоге санкции против России будут вводится за то, что она не вторглась (хотя её по-человечески просили), а также за то, что она не исполняет Минские соглашения (после заявлений Кулебы другого выхода просто нет).

Резюме

Значит ли это всё, что война неизбежна? Ещё нет.

Проведённая подготовка должна продемонстрировать российскому руководству, что если оно не пойдёт на уступки, то завтра Россия окажется агрессором, разорвавшим Минские соглашения и вторгшимся на Украину.

Для этого, кстати, никакие физические действия со стороны России не нужны. Соответствующие провокации могут быть устроены на территории Украины силами украинских военнослужащих (то самое, что, по версии Пентагона и Госдепа, собирается сделать Россия).

В крайнем случае можно предпринять наступательную операцию, на которую Россия уже будет вынуждена ответить, но, судя по заявлению Залужного, это всё же не планируется. Возможно потому, что в Вашингтоне не уверены в способности ВСУ самостоятельно подавить армии ДНР и ЛНР. Но возможно, конечно, что заявление Залужного носит чисто политический характер, а факт подготовленности украинского наступления никто не заметит (журналистам, по этому поводу, будут даны соответствующие указания).

Опять же непонятно — каких именно уступок потребуют США от России? Как минимум — пересмотра Минских соглашений…

Как ответит на это Россия? Первый ответ уже поступил — совместная декларация Владимира Путина и Си Цзиньпина. То, что на последнем заседании СБ ООН представитель КНР поддержал Россию случайностью не было.