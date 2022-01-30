Случайно попалась на глаза ссылка, которая вывела на страницу в Фэйсбуке Снежаны Егоровой

Она пишет:

«Да!!!

Я поддерживаю Путина!!!

И не собираюсь менять своё мнение о том, что пора вернуть здравый смысл в Украину!!!

Иначе дети и внуки полицаев сожрут»

В комментариях немедленно начались песни и пляски тех самых детей и внуков полицаев. «Куда смотрит СБУ?», «Почему враг народа на свободе?», «Почему не на Миротворце?», «Убирайся в Россию?» — самое милое и цензурное, что можно отобрать из реакции «цивилизованных европейцев» на реализацию их соотечественницей общечеловеческих прав на свободу мысли и свободу слова. Эмоции возобладали не только над «ценностями», но и над здравым смыслом. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Во-первых, слова Снежаны Егоровой относились к конкретным словам Путина в конкретном ролике «США: история всемирных обманов». Ролик посвящён лживой пропаганде, аморальной политике и двойным стандартам США. К Украине он не имеет практически никакого отношения. В 25-минутном ролике, Украина упоминалась не более трёх минут и то, как жертва дезинформационных технологий США, наряду с Ливией, Грузией, Ираком, Сирией, Ираном и даже собственно американским населением.

То есть, по факту, солидаризируясь с Путиным, Снежана Егорова защищала право граждан и властей Украины не быть обманутыми американской пропагандой и не действовать вопреки своим интересам, в интересах США. В частности, США толкают Украину к горячему конфликту с Россией, результат которого известен заранее — полная и окончательная ликвидация украинской государственности. Стало быть Егорова пытается спасти Украину от краха, а украинские «патриоты» её за это травят.

Во-вторых, люди, пишущие гадости о России, Путине и Егоровой, в большинстве своём уверенны, что не сегодня-завтра Россия вторгнется, оккупирует всю Украину, после чего страшное ФСБ займётся составлением списков: кого сразу расстрелять, а кого отправить в Сибирь на уборку снега. Они боятся, но эмоции их захлёстывают и они оставляют в социальных сетях следы, по которым страшное ФСБ может составить проскрипционные списки заранее, ещё до «вторжения».

Что же это за такая сильная эмоция, из-за которой «патриоты» Украины теряют чувство самосохранения и остатки здравого смысла?

Я от рождения не смотрю украинское телевидение (тем более не смотрю его последние двадцать лет). Соответственно, для того, чтобы понять кто такая Снежана Егорова мне понадобилось около пятнадцати минут изучения её страницы в ФБ. Олесь Бузина и денацификация Украины © Украина.ру

Не знаю поддерживала она майдан или не поддерживала (слишком долго искать надо), но вполне допускаю, что могла. Насколько я понимаю, в целом идея построения на Украине полноценного европейского государства («второй Франции» или хотя бы «второй Польши») была достаточно популярна в тех кругах, где вращалась Егорова, а регионалы в тех же кругах были крайне непопулярны.

Но Снежана Егорова оказалась не просто русским человеком, не пожелавшим отказываться от родного языка, подстраиваясь под политическую конъюнктуру, а ещё и человеком весьма неглупым, быстро определившим, что принятое в 2014 году направление движения ведёт Украину к краху. Кроме того, как многие на Украине, она чтит своих предков, выигравших войну у Рейха и его галицийских прихлебателей. Её коробит от прославления детьми и внуками полицаев, своих дедов-коллаборационистов. К тому же, она достаточно смелый человек, чтобы не скрывать свои взгляды и даже не просто делиться ими, а пропагандировать свою точку зрения.

Ну и что, спросите вы? Есть и другие такие же. К тому же значительно более прозорливые, чем Егорова и гораздо дольше и последовательнее пропагандирующие те же взгляды. Но на них никто не обращает внимания. В чём эксклюзивность именно Егоровой?

В том, что она успешный человек, не просто по украинским, но и по российским, европейским и американским меркам. Она успешная и востребованная украинская актриса, телеведущая, телепродюсер, мать пятерых детей, выглядящая намного младше своего возраста, человек состоявшийся в профессии, хорошо оплачиваемый, путешествующий не ради заработков «на клубнике», а ради впечатлений. В общем, состоявшаяся украинская европейская мечта.

Вот это и приводит «патриотов» Украины в такое бешенство. Когда «Русский мир» представлен местными маргиналами, которых даже СБУ не трогает, чтобы не делать им рекламу, «патриотам» это только на руку. Они тычут пальцем и говорят — «смотрите, только такие бездомные, безработные, беспаспортные и могут любить Русский мир». Были гигантами, стали нищими. Что построили на Украине за минувшие 20 лет © коллаж Украина.Ру

Когда Россию поддерживают эмигранты, они кричат, что это люди, предавшие свой народ и им отверженные, поступившие на службу экзистенциальному врагу. Чего, мол, от них ждать. С Бузиной, который и не уехал, и был успешен, они быстро расправились, свалив всё на «революционные эксцессы» и на то, что «он ведь, Шевченко ругал». Для украинских «патриотов» Шевченко якобы так же свят, как пророк Магомет для тех мусульман, что расстреляли редакцию Шарли Эбдо за карикатуры на него.

А что делать с популярной телеведущей? Сажать не за что, к тому же она не претендует на пост президента, значит не представляет опасности для Зеленского. Убить — себе дороже. На Западе, которому Украина и так надоела хуже горькой редьки не поймут убийства обормотами женщины за то, что ей понравилось какое-то высказывание Путина, и она сообщила об этом в настолько корректной форме, что даже Фэйсбук её не забанил. «Патриотам» даже Бузина до сих пор икается, так как различного рода западные гуманитарные миссии вынуждены периодически спрашивать, как там продвигается расследование и украинским руководителям приходится что-то блеять в ответ. Не смертельно, но неприятно. В общем, неподходящее время для радикальных действий.

Но ведь на Украине крайне мало успешных людей. И когда публичная личность, олицетворяющая собой сбывшуюся украинскую европейскую мечту, во всеуслышание заявляет о том, что Путин прав, а Запад Украину использовал и выбросил, это разлагающе влияет на неокрепшие мозги широких масс. Масса, она ведь как мыслит: если у тебя есть всё, что я хочу, но никогда не буду иметь, значит ты знаешь некий секрет успеха. То, что этот секрет известен всем и заключается в работе на износ, масса принять не желает — слишком банально и неинтересно. Надо, чтобы всё доставалось без усилий. И вот поэтому массы прислушиваются к мнению успешных людей. Неважно спортсмен ли это, рассуждающий о фуге Баха, или бьюти-блогер, дающий рекомендации по поводу внешней и внутренней политики сверхдержавы. Одет дорого, машина красивая, ездит по всему миру, значит знает секрет.

В общем, эмоции захлестнули «патриотов» не от того, что они услышали что-то новое, чего никто никогда раньше не говорил, а потому, что сказано это было человеком успешным, куда более успешным, чем сами «патриоты» когда-либо смогут стать. Вот тут-то осознание ошибочности сделанного выбора, провальности ставки на победу Запада настолько поразило недоразвитый «патриотический» разум, что пересилило страх перед грядущими по итогам «вторжения» «репрессиями ФСБ», нивелировало природную украинскую осторожность и заставило оголтело бросится на Снежану Егорову в соцсетях. Можете не сомневаться, если бы в этот момент она попалась своим оппонентам на улице, они бы с неё, как александрийцы с Ипатии, живьём кожу острыми раковинами содрали. Весь мир - пиар, а люди в нем - актеры. Как украинская власть превратила свой народ в «пипл» © коллаж Украина.Ру

Я не случайно уделил столько внимания описанию этого, в общем-то рядового для Украины случая. Если вы экстраполируете абсурдность ненависти «патриотов» к Снежане Егоровой, на общие отношения между украинским и российским народами, то вы обнаружите, что за внешней суровостью россиян (которые всё чаще говорят, что Украина должна вначале переболеть и самостоятельно победить инфекцию и только потом можно будет рассматривать какие-то варианты объединения) скрывается всё же стремление к восстановлению русского единства. Просто пока непонятно с кем, в какой мере и в каких границах его можно восстановить.

А вот за истерикой украинцев, равно осуждающих Россию и за то, что она «вторглась», и за то, что «не вторглась», и за то, что «вторглась недостаточно, не так и не туда, куда было надо» в большинстве случаев стоит тщательно скрываемая зависть к чужому успеху и попытка найти виновных в собственном неправильном выборе. Ведь каждый выбирает для себя: когда молчать и когда выступать, когда бороться и когда уезжать и если целая страна заходится в истерике, при одном упоминании о России, значит эта страна понимает, что сделала неправильную ставку, пытаясь получить всё и сразу, а теперь поезд ушёл и остаётся только завидовать «этим русским», которым всё «досталось просто так».

Лентяи и бездельники никогда не видят и не ценят чужой труд. Им всегда кажется, что «это и я так могу», только «сегодня не хочу». Блага, по их мнению, являются результатами не работы, но правильной ставки в глобальном казино. С ними все «должны делиться»: родственники, соседи, богатые люди, соседние народы. Поскольку, как они считают, блага достаются человеку случайно, значит эту несправедливую случайность надо поправить — разделив поровну, то что досталось соседу не пойми за что.

Но доля украинцев ещё страшнее. Ведь они не просто сейчас завидуют чужому успеху, они-то думали, что они будут жить, как живут сейчас русские, только ещё лучше, а русские будут жить, как они, только ещё хуже. Они будут помыкать неразумными братьями, учить их «правильной» истории, писать «в Украине», кричать «Героям слава!» и т.д. А получилось всё наоборот, причём русские, неразумных братьев даже жалеют, но делиться заработанным кровью и потом не хотят: говорят «Ты вначале заработай копейку, пойми каким трудом она добывается, а тогда поговорим». Ну как такое пережить?

А тут ещё Снежана Егорова, со своей поддержкой Путина. Они же знают, что она права, потому и готовы убить, лишь бы не слышать голос разума.