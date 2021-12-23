Как обычно, часть большой пресс-конференции президента России была посвящена ситуации на Украине и взаимоотношениям с нею. Казалось бы, ничего особенно нового президент фактически не сказал, однако после ультиматумов, адресованных НАТО и США, положение в мире кардинально изменилось, и поэтому каждое слово звучит в совершенно иной тональности

По словам российского лидера, Москва не может не реагировать на происходящее в этой стране, поскольку речь идет о перспективах безопасности России, несмотря на то ее все время пытаются остановить: «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — такие-то новые санкции последуют». Порошенко-«освободитель». Путин раскрыл истинную роль пятого президента Украины в событиях в Донбассе © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружений поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем, и по Крыму», — сказал президент.

Это означает, что Путин продолжает в высшей степени серьезно оценивать угрозы, исходящие от Украины и мириться со сложившимся положением российская власть не намерена.

«Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос. Вот мы сейчас говорим о наших планах инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Но что это все значит, если это все приведет к конфликтам» — заявил президент. Возможный сценарий войны. Когда и как Киев может атаковать Россию с применением химического оружия © commons.wikimedia.org, Міністерство Оборони України

То есть, по мнению российского лидера вероятность того, что с той стороны именно «долбанут» не только не нулевая, более того, накачивая Украину вооружениями, Запад приближает этот момент.

Владимир Путин вновь, как собственно, и на каждом подобном мероприятии вспомнил о Минских соглашениях, вновь назвав их единственным вариантом решения конфликта в Донбассе, однако Украина отказывается их исполнять. Было также сказано, что президент Владимир Зеленский, придя к власти, проигнорировал запрос миллионов своих избирателей, «подпав под влияние радикальных элементов», как и его предшественник.

Верховная рада приняла закон о переходном периоде, который в корне противоречит соглашениям. Необходимо было внести изменения в украинскую Конституцию, что обеспечило бы Донбассу автономию, провести амнистию и выборы. Вместо этого принимается закон о переходном периоде, в котором амнистия запрещена, предполагается уголовное преследование участников конфликта и других категорий населения, вместо выборов военно-гражданское управление, и возвращение войск в места постоянной дислокации.

Но этого мало. Есть основания думать, что на Украине готовят третью по счету военную операцию в регионе, все чаще звучит слово «война». Обстрелы ведутся в ежедневном режиме. Президент вспомнил о согласованном механизме, когда решение об ответном огне обеими сторонами должно было приниматься на уровне министерств, но Киев передал полномочия на места и и все началось по новой. На Украине заправляют все те же националисты, что жгли людей в Одессе - Путин © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Президент надеется на урегулирование, однако никаких планов обсуждать этот вопрос с украинским руководством у него нет. На Украине были некие силы, которые желают установить с Россией добрососедские отношения, однако эти люди подвергаются преследованиям и санкциям, а некоторых просто «убивают на улицах». Так что разговаривать там не с кем. Расчет делается на то, что договориться удастся с президентом США, с котором удалось по некоторым вопросам найти взаимопонимание. На начало января запланирована беседа на более общую тему: о стратегической стабильности. Но нет сомнений, что, как и во время общения в режиме видеоконференции, украинская тема станет главной.

«Поэтому я и ответил на предложение президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Ясно, что один из важнейших элементов сегодня — это стабильность и обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность, поэтому без всяких хитростей — мы просто прямо поставили вопрос, что никого движения НАТО на восток быть не должно», — разъяснил российский президент.

Ну а «будущее Донбасса должны определить люди, которые проживают» там. Задача же Москвы создать для их выбора наиболее благоприятные условия.