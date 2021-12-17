А еще - министр из «дешёвого фильма». Так немецкие читатели Die Welt оценили своего нового министра иностранных дел Анналену Берброк: «Как в дешёвом фильме. Однако этот неопытный и вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», - написали они, добавив: «Что за детское позёрство. Неловко»

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Я не случайно подчеркнул, что картинку реакции народа мы получили именно из германских СМИ. История нашего взаимоотношения с Западом и наблюдения за его информационным пространством свидетельствует, что СМИ могут представить как реальную картину событий и реальные реакции, так и нечто диаметрально противоположное реальности. Сама же картинка, даваемая СМИ — есть реакция их хозяев — крупного германского бизнеса, контролирующего, как информационную сферу, так и политику.

Таким образом, это не просто немцы высмеяли «зелёного» министра, это германский бизнес послал Анналене сигнал о своём недовольстве.

Чем же она так досадила хозяевам Германии и совладельцам ЕС?

Анналена Берброк разразилась двумя заявлениями. Во-первых, она сказала, что «в случае агрессивных действий» России на Украине, в случае «вторжения» Москву ждут «тяжёлые дипломатические и экономические последствия». Во-вторых, глава МИД Германии сообщила, что по её мнению «Северный поток—2» не соответствует европейским энергетическим правилам и, соответственно, его сертификация невозможна.

Абстрактные угрозы в адрес России немецкий бизнес Анналене простил бы, в конце концов у неё такая работа. Германия экономически зависит от укрепления и расширения связей с Россией, в том числе от регулярных поставок российских энергоносителей, но политически она зависит от США. Америка ничего не может предложить немцам взамен взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с Москвой, но желает, чтобы это сотрудничество было разорвано и заменено конфронтацией.

Оказавшись между двух огней, в Берлине ещё при канцлерстве Меркель избрали внешнеполитическую стратегию кота Васьки, который, как известно, «слушает, да ест». В угоду США немцы периодически делали грозные заявления по поводу недопустимости «российского вмешательства» во что попало (в выборы, взаимоотношения между членами ЕС, в украинский и белорусский кризисы), спокойно реализовывая при этом выгодные совместные проекты (особенно «Северный поток — 2»).

Посол Мельник как эталон украинской дипломатии © germany.mfa.gov.ua

Новое «лево-зелёное» правительство начало действовать в том же духе. Но вопрос «СП-2» вынесли за рамки коалиционного соглашения, ибо коалицианты имели по этому поводу диаметрально противоположные точки зрения, не сводимые к единому знаменателю. То есть, по умолчанию стратегия кота Васьки и далее должна была быть основой немецкой внешней политики, но члены кабинета от разных политических сил имели большую свободу в высказывании своей (и своей политической силы) точки зрения по вопросу, не регулируемому коалиционным соглашением.

Все, ведь, люди — не звери. Всем понятно, что у каждого свои избиратели, голосовали они за разные программы и нельзя требовать от партнёра по коалиции, чтобы он наступил на горло собственной песне в твоих интересах. В таком случае коалиция распадётся.

Поэтому формально Анналена ничего из основных принципов германской политики не нарушила. Политику определяет кабинет в целом, она же высказала лишь своё личное (и своей партии) отношение к перспективам «российской агрессии» и «СП-2». Так почему же крупный германский бизнес, немедленно среагировал и дал жёсткий отпор министру иностранных дел в своих СМИ?

Если бы Анналена разглагольствовала исключительно о «российской агрессии» никто бы и слова не сказал — это общее место западной пропаганды, тема, в объективности которой сомневаться не позволительно. Доказывать или как-то обосновывать подобные заявления нет никакой необходимости. Но она покусилась на святое — на «Северный поток — 2». Это проект, в который, наряду с «Газпромом» вложили миллиарды долларов европейские, в том числе германские газовики. Причём если «Газпром» бодро отбивает (если уже не отбил, то скоро отобьёт) свои вложения за счёт резко (в три-пять раз) подскочившей и продолжающей держаться на рекордных отметках цены на газ, то немецкие участники получат возможность отбить вложения, только после начала работы газопровода (за счёт платы за транспортировку газа).

Сама Германия от выросшей цены на газ практически не страдает (по крайней мере на макроуровне), поскольку «Газпром» продолжает поставки основным потребителям по ценам долгосрочных контрактов, которые немцы, в отличие от поляков, украинцев, молдаван и пары тройки других неадекватов, не стали переписывать, привязывая цену трубопроводного газа к цене спота. Так что сверхприбыли «Газпрома» если и вызывают зависть, то не раздражают, поскольку он зарабатывает на других, немецкий же бизнес находится в выгодной позиции. А вот гипотетический отказ от «СП-2» заставит участников потерять несколько миллиардов евро, вложенных в строительство и упущенную выгоду на десятки миллиардов от эксплуатации газопровода. Поэтому любые попытки посягнуть на «СП-2» вызывают жёсткий отпор со стороны немецкого бизнеса.

Анналена допустила серьёзную ошибку. Она откомментировала тему, непосредственно не относящуюся к сфере её компетенции — МИД не является ведомством прямо ответственным за сертификацию газопровода. При этом её комментарий, безусловно, используют в качестве аргумента против сертификации враги проекта. Тем более, что доля истины в её словах есть: европейское законодательство и европейские суды, как минимум неоднозначно трактуют соответствие «СП» и «СП-2» европейским нормам.

Заявление Анналены безусловно будет использовано врагами «СП-2» в борьбе против его сертификации. Оно сделано явно в партийных интересах зелёных и исходя из политических интересов самого министра, так как ориентировано на электорат зелёных, но нарушает позицию кабинета, которая заключается в том, что газопровод должен вступить в строй, поскольку это соответствует экономическим интересам Германии.

В то же время, критика Анналены за её слова о газопроводе способствовала бы расколу в кабинете и возможному развалу и так неустойчивой коалиции. Возможно вскоре наступит время и для такого решения, предполагающего досрочные выборы в бундестаг, но не сейчас. Поэтому германский бизнес организовал травлю министра по тому вопросу, по которому претензий к ней не имеет, но по которому ей будет гораздо сложнее защищаться.

СМИ представили заявление Анналены по «вторжению» России (которое мало чем отличается от заявлений, делавшихся раннее той же Меркель, её министрами и дипломатами), как провокационное действие в отношении Кремля, способное втянуть Германию в не нужный ей вооружённый конфликт с Россией на Украине. А надо сказать, что «весну сорок пятого года» хорошо помнят не только «Вена, Альпы и Дунай». У Берлина она тоже намертво отпечаталась в подкорке.

«ЕС навредит сам себе». Кто в Европе помогает российским компаниям зарабатывать без «Северного потока — 2» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Министру показали, что никто не будет вести с ней дискуссию по выгодному для неё электорально газовому вопросу. Если не начнёт себя хорошо вести, её просто обвинят в разжигании войны по причине политической некомпетентности, после чего партии придётся либо заменить министра, либо рисковать расколом коалиции и досрочными парламентским выборами в условиях негативной для неё информационной повестки.

Такого рода сообщение германский бизнес послал германскому же министру иностранных дел через прессу. Скоро узнаем выбрала ли Анналена конструктивный компромисс или борьбу. Но каков бы ни был её личный выбор, борьба противников газопровода с его сторонниками не прекратится. Не потому, что «СП-2» вбивает гвоздь в крышку гроба украинского проекта (Украину и в целофановом пакете похоронить можно), а потому, что это лишь видимая глазу верхушка айсберга, основанием которого является борьба за тотальный разрыв экономических и политических связей России и Германии и ликвидация российско-китайского проекта Большой Евразии.

Это принципиальный стратегический геополитический выбор и от одной «зелёной» дамы, пусть и с двойным именем, исход борьбы не зависит и зависеть не может. Анналена — лишь эпизод, далёкое слабое эхо настоящей борьбы.