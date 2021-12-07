К переговорам Джо Байдена и Владимира Путина украинское «Движение сопротивления капитуляции» запустило флешмоб, который объединяет «патриотов» - массово делающих страшные физиономии и выкладывающие эти фото в социальные сети. Цель - отпугнуть армию России

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ад не заставил себя долго ждать: перекошенные лица, волосатые лапы, неприличные жесты, много оружия. А уж от бандеровских лозунгов «Слава Украине» и «Украина превыше всего» в глазах рябит. В числе фронтменов акции — известные порохоботы Андрей Левус, Зорян Шкиряк, Владимир Омелян…

Порошенко дал советы Байдену перед переговорами с Путиным © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Кто хочет войны, тот ее получит: что на Украине думают о переговорах Путин — Байден © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

А может все-таки не стоит уподобляться низшим приматам, кривляться толпой и думать через соцсети? И если математика ум в порядок приводит, то просто найти время сравнить экономические показатели Украины — до и после Майдана. И попытаться понять почему — глядя на эти флешмобы — люди Донбасса и Крыма даже не думают возвращаться в такое государство. Страну, где зиговать и рисовать свастики не стесняются на главной улице столицы, где публичное кривляние приравнивается к патриотизму, где жирует майданная элита и ее обслуга, зато каждый четвёртый житель недоедает, а больше половины прозябают в бедности…

Мартышки милы лишь в мультфильмах и зоопарках, но когда они захватывают целые города, то становятся стихийным бедствием.