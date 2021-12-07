Как сказано в мотивационной части призыва организаторов, граждане Украины должны оказать влияние на мировых лидеров (а первую очередь, на Байдена), чтобы не допустить договорённостей с Россией. «Никто не может заставить украинцев принять ультиматум Путина. Никакого "мира" на условиях России не будет, — утверждают авторы акции, — Даже если Запад заключит сделку с Путиным из-за Украины, а Зеленский капитулирует, украинцы будут сопротивляться российским оккупантам. Путин, добро пожаловать в ад».
Ад не заставил себя долго ждать: перекошенные лица, волосатые лапы, неприличные жесты, много оружия. А уж от бандеровских лозунгов «Слава Украине» и «Украина превыше всего» в глазах рябит. В числе фронтменов акции — известные порохоботы Андрей Левус, Зорян Шкиряк, Владимир Омелян…
Известно, что воюя за значимое место в иерархии стаи, обезьяны пугают друг друга гримасами, оскалами, звуками — стараясь, тем не менее, не доводить дело до большой драки. У кого нервы слабее, тот и проигрывает. Возможно, даже не отдавая себе в этом отчета, майданные «патриоты» давно превратились в стаю визгливых, агрессивных и неоднократно битых приматов. И это не оскорбление, а всего лишь констатация факта.
С другой точки зрения, животное начало культивируется в украинском обществе долгие годы, и попытки противопоставить ему провинциальную духовность в виде скучнейших произведений местных «мытцив» («творцов») — задача, заранее обреченная на неуспех. Здравомыслящие люди внутри Украины всячески сторонятся этого обезьянника, однако в озверение брошены огромные ресурсы, а превращение по щелчку пальцев внешне нормального человека в казенного «патриота Украины» является истинным произведением искусства дрессуры.
А может все-таки не стоит уподобляться низшим приматам, кривляться толпой и думать через соцсети? И если математика ум в порядок приводит, то просто найти время сравнить экономические показатели Украины — до и после Майдана. И попытаться понять почему — глядя на эти флешмобы — люди Донбасса и Крыма даже не думают возвращаться в такое государство. Страну, где зиговать и рисовать свастики не стесняются на главной улице столицы, где публичное кривляние приравнивается к патриотизму, где жирует майданная элита и ее обслуга, зато каждый четвёртый житель недоедает, а больше половины прозябают в бедности…
Мартышки милы лишь в мультфильмах и зоопарках, но когда они захватывают целые города, то становятся стихийным бедствием.