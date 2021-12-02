Как и следовало ожидать, брутальный госпереворот при участии коварной России и олигарха Ахметова, обещанный господином Зеленским на 1 декабря, в последний момент был заменён приятными уличными гуляниями

Главное — манёвры!

Всего лишь неделю назад Зеленский заявил о «заговоре Кремля» при участии Рината Ахметова, потом премьер-министр Шмыгаль в интервью Reuters подтвердил опасность госпереворота, СБУ возбудила уголовное дело по факту подготовки госпереворота, а в эфире ICTV руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк поведал, что ситуацию на Украине дестабилизируют почти семь тысяч сотрудников спецслужб РФ.

Напомним, что любые посягательства на власть Зеленского (как и ранее Порошенко) действующий режим объясняет «происками Москвы». Однако на самом деле причины массового недовольства куда проще: это результаты внутренней политики, которую проводят нынешние президент и правительство. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Здесь и убийственная «медицинская реформа», уничтожение отечественной промышленности, связанная с этим фактом потеря рабочих мест, разбазаривание бюджета на закупку иностранной техники (при наличии собственных аналогов), продолжающаяся дискриминация по языковому признаку, жесточайшая колониальная эксплуатация ресурсов Украины (например, истребление украинских лесов), непрекращающиеся коррупционные скандалы, офшорный кейс, атака на судебную систему и т.д. Плюс отдельные эпизоды, вроде внезапной передачи в разгар энергетического кризиса украинского природного газа Молдове или предоставления убежища 5 тысячам афганцам (получающих значительно большую государственную помощь, нежели украинские граждане из Донбасса).

На этом безрадостном фоне власти усиливают налоговое давление (вроде введения «минимального налогового обязательства») и сокращают выплаты субсидий малоимущим согражданам. А формальный рост доходов быстро компенсируется галопирующей инфляцией.

Неэффективное расходование средств, гомерическое воровство, расходы на милитаризацию бюджета перекладываются на обычных граждан, что приводит к падению уровня жизни и растущему недовольству. Антирейтинг Владимира Зеленского растет и, согласно опросу украинского Центра им. Разумкова, в этой графе Владимир Александрович уже вырвался в «лидеры» (его антирейтинг составляет 31,9%). По данным Киевского международного института социологии (КМИС), более 47,3% жителей Украины хотят досрочных выборов парламента и 43,4% — досрочных выборов президента. Одновременно более 20% опрошенных готовы поддержать протесты с требованием досрочных выборов депутатов и главы государства. Ермолаев рассказал о смене политического режима на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

Более того — партия экс-президента Порошенко «Европейская солидарность» впервые с 2019 года опередила правящую партию «Слуга Народа». Согласно опросу, который проводился КМИС 26-29 ноября, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то «Европейская Солидарность» получила бы 17,1%, а «Слуга народа» — всего 15%.

«Клятва Демократа»

Переломить эти безрадостные для него тенденции Владимир Зеленский попытался в своём обращении Верховной Раде.

Скороговоркой, читая с телесуфлера и часто ошибаясь, Владимир Александрович обрушил на собравшихся огромное количество цифр, призванных доказать общественности, что в государстве всё очень неплохо — в частности, Украина наконец-то достигла уровня развития 1991 года. Обещал большие зарплаты врачам, квартиры «ветеранам АТО», гражданство Украины диаспорянам из Северной Америки и ЕС (миллионам российских украинцев побоялся) и даже кредиты на электромобили. Говорил о скорой энергетической независимости, о возрождении промышленного производства самолётов и танков (умолчал, что в единичных экземплярах), разглагольствовал о неминуемом возвращении «оккупированных территорий», сыпал заклинаниями «Слава Украине». В конце концов наградил звездой «Героя Украины» неонациста-правосека Дмитрия Коцюбайло, отметил ещё десяток человек — и был таков. Кто такой Герой Украины «Да Винчи» и за что его наградил Зеленский © пресс-служба президента Украины

Теоретически, вдохновенная речь в парламенте может воодушевить депутатов от правящей партии (встречавших почти каждое слово своего шефа бурными аплодисментами), но не рядовых граждан, которые каждый день сталкиваются с совершенно другими реалиями. И реалии диктуют иное восприятие пафосных спичей — презрение украинцев к своей власти неуклонно растёт.

Согласно исследованию охватывающего 120 стран мира проекта World Value Survey, в последние годы украинцы стали проявлять значительно меньше уважения к властным институтам: девять лет назад (то есть до переворота 2014 года) к госвласти позитивно относились 50% опрошенных, а сегодня всего 31,9%. Это способствует росту влияния альтернативных центров силы и принятия решений — в том числе радикального ультраправого толка. Русофобия, антисемитизм, преследование ромов стали обыденностью ксенофобского государства и одной из самых востребованных режимом форм «сброса» социального напряжения.

Напрасные слова

Несмотря на бандеровские заклинания, света в конце майданного тоннеля не видно и, похоже, глобальные игроки приходят к выводу, что загнанную лошадь проще пристрелить, нежели возиться с бесполезным лечением. По подсчетам специалистов, на восстановление Украины требуется 200-300 млрд долларов, но в разгар пандемии и общего экономического спада лишних денег нет ни у кого. В крайнем случае, Запад швырнёт Украину в самоубийственную атаку на Россию, а Восток предпочитает метод постепенного истощения. Прекращение газового транзита лишь один из фрагментов данной стратегии.

К слову сказать, к рестрикциям против Киева уже готов присоединиться и многократно обманутый украинскими властями Китай. На днях корпорация Beijing Skyrizon подала на Украину в Гаагский суд, требуя $4,5 млрд компенсации за национализацию по решению СНБО завода «Мотор-Сич». На горизонте хмурыми тучами бродят юридические претензии на возвращение иных украденных у Китая и России финансовых средств, не говоря уж об астрономических долгах перед МВФ и прочими международными кредиторами.

Ситуация на Украине сложная и запутанная — словно построенный неподалеку от Харькова ко Дню Независимости и вызвавший особую гордость украинской прессы огромный лабиринт из прессованной соломы. С той лишь разницей, что выхода из лабиринта накопившихся проблем у государства Украина просто нет, а человеческая жизнь — не солома.