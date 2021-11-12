По подсчётам специалистов, на восстановление Украины требуется 200-300 млрд долларов. Лишних денег ни у кого нет и у Украины в этом смысле судьба незавидна. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.

Крым наглядно показал, чего стоит восстановление Украины, поскольку Россия вкладывает туда огромные деньги каждый год, но там все равно остается множество проблем, подчеркнул эксперт.

«Даже если мы заберем весь Юго-Восток, то это тот же Крым, помноженный на 10 или на 15. Зачем это нужно России в сегодняшних условиях, совершенно непонятно. Они боятся, что Россия их оккупирует. Никто не придет и не оккупирует, потому что это никому не надо», — указал Зубец.

Поэтому все будут ждать и смотреть, как будет деградировать политический класс и экономика населения, и как оттуда будут уезжать люди. Но вмешиваться в это никто не будет, ни Запад, ни Россия, заключил собеседник издания.

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