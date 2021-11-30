Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил в эфире телеканала Russia Today. Уже сам факт контакта высокопоставленного венгерского политика с российским телеканалом, вызывающим у большинства его коллег в США и ЕС острое чувство идиосинкразии, является серьёзной фрондой

Впрочем, венгерское правительство Виктора Орбана, в котором работает Петер Сийярто давно обвиняют в подрыве единства ЕС. Венгрию даже пытались пугать исключением из ЕС, утихомирившись только тогда, когда сами венгерские политики, СМИ и общественность начали заинтересованно обсуждать возможность выхода страны из Евросоюза, и стало ясно, что история с британским референдумом (от которого тоже никто в ЕС и на острове не ждал беды) может повториться в Восточной Европе. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Ещё одной шпилькой, подпущенной венгерским министром Евросоюзу, стала критика миграционной политики ЕС, которую Сийярто назвал лицемерной. Опять-таки, Венгрия, как и вся Восточная Европа (только громче и активнее соседей) отказывается следовать курсу ЕС на широко распахнутые перед мигрантами двери. Венгерское правительство делает акцент на консервативных ценностях, на национальной идентичности и всеми силами блокирует проникновение мигрантов на свою территорию. В данном случае Петер Сийярто своей критикой миграционной политики ЕС сыграл на руку Белоруссии. Лукашенко в последние месяцы (в ходе миграционного кризиса) также постоянно обвиняет ЕС в лицемерии и двойных стандартах. Теперь позиция белорусского президента нашла подтверждение внутри ЕС.

Понятно, что причины венгерской оппозиционности иные, но уничижительные оценки Сийярто ложатся в общую канву белорусской информационной политики. Опытный, квалифицированный политик, каковым, без сомнения, является венгерский министр, не может не понимать, что его высказывания находятся на грани фола. Хоть ЕС и не может жёстко отреагировать на венгерскую фронду (у Союза слишком много актуальных проблем, чтобы прямо сейчас втягиваться в не сулящий ничего хорошего конфликт с Венгрией), понятно, что эти пассажи из интервью венгерского министра не вызовут одобрения у его европейских коллег.

Тем не менее Сийярто сознательно идёт на нелицеприятные высказывания в эфире нелюбимого западными элитами канала. Он явно пытается привлечь как можно больше внимания к своему интервью. Сийярто объяснил Украине, почему Венгрия покупает вакцину у России © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поскольку конфликт вокруг миграционной политики длится в ЕС не первый день и нельзя сказать, чтобы сейчас он был для Венгрии как-то особо актуален, можно предположить, что ключевой в интервью Сийярто является не миграционная, а военная повестка. Венгерский министр заявил, что никто в ЕС не желает войны с Россией и все на Западе делают всё возможное, чтобы избежать конфликта.

Этот пассаж внутренне противоречив. Ведь если всем на Западе приходится напрягать все усилия, чтобы избежать конфликта с Россией, значит конфликт возможен, более того, вероятен. А значит есть и заинтересованные в нём политики, поскольку иначе кризис не удалось бы довести до такой грани, что венгерскому министру приходится всерьёз обсуждать тему войны ЕС с Россией.

Более того, мы знаем, что именно миграционный кризис на границе с Польшей, США и натовская бюрократия пытались использовать для разжигания конфликта с участием России и восточноевропейских членов НАТО и ЕС. Сейчас основные усилия перенесены на Украину, но и белорусское направление пока остаётся угрожаемым. А Сийярто, констатируя, что Венгрия — член НАТО и обязана отстаивать интересы этого блока, заявляет, что и в НАТО никто не хочет войны с Россией.

При всём уважении лично к Сийярто и к самостоятельному курсу, который пытается проводить правительство Орбана, вряд ли кто-то поверит, что Венгрия способна определять политику НАТО и ЕС. Таким образом, поскольку венгерский министр не уполномочен говорить от имени коллективных структур Запада, все его заявления следует рассматривать как выражение венгерской позиции.

Если подойти к предмету с этой стороны, то всё тут же станет на свои места.

В таком случае мы можем расшифровать слова Сийярто следующим образом:

1. Опасность провокации конфликта между ЕС и Россией действительно велика.

2. Конфликт не выгоден ни Европе, ни ЕС — выгоду получит третья сила (США), которая этот конфликт и провоцирует.

3. Венгрия не собирается участвовать в нужном США вооружённом конфликте в качестве пушечного мяса и заранее об этом заявляет.

4. В разных странах ЕС есть достаточно много сторонников венгерской позиции, и Будапешт намерен координировать с ними свои действия, влияя по мере возможности на политику ЕС в направлении предотвращения скатывания в неуправляемый военный кризис.

5. Неадекватная миграционная политика западноевропейского ядра ЕС используется США и их восточноевропейскими союзниками для провокации миграционного кризиса, который мог стать спусковым крючком военного конфликта. С целью блокирования вероятных будущих провокаций ЕС должен изменить свою миграционную политику в сторону большей адекватности.

Нетрудно заметить, что Сийярто решает венгерские проблемы. Он пытается повлиять на внешнюю политику ЕС, сделав её более компромиссной. Его заявления можно даже понять как осторожный намёк на готовность Венгрии стать посредником и организовать переговоры по исчерпанию кризиса между Россией и ЕС.

На случай, если избежать конфликта не удастся, Сийярто заранее заявляет о венгерском нейтралитете, поскольку никто не хочет воевать. Очевидно, он желает таким образом избавить Венгрию от риска попасть под ответный удар и пытается создать условия для договорённости с Москвой, которая постепенно возвращает себе определяющее влияние в Восточной Европе об учёте венгерских интересов, как в ходе, так и по итогам актуального политического кризиса. Лицемерие высшего уровня. Глава МИД Венгрии рассказал правду про ЕС © Валерий Мельников / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Венгерский министр также пользуется случаем, чтобы в новом свете представить Европе волнующую Венгрию проблему мигрантов. Они уже не просто несут угрозу европейским ценностям, но и позволяют недобросовестным политикам использовать их для организации антироссийских провокаций.

Объявляя о своей особой позиции, Венгрия вбила клин в единый западный фронт от Балтийского до Чёрного моря. Будапешт также намекнул на возможность достижения с Россией принципиальных сепаратных договорённостей для защиты национальных интересов Венгрии в случае срыва глобального кризиса в военное противостояние. В этом отношении декларация Сийярто об особой позиции Венгрии в текущем кризисе расширяет Москве пространство для манёвра, хоть не исчерпывает её проблем.