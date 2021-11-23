Однако ее сознательно «не слышат» — как не слышали советское правительство накануне Второй Мировой войны
В те годы любые советские инициативы, направленные на сдерживание гитлеровского режима, коллективным Западом полностью игнорировались — в расчёте натравить Гитлера на восток. Для того были последовательно сданы демилитаризованная Рейнская область, Австрия, Чехословакия, скормлено нацистским людоедам еврейское население самого Рейха. Однако бешеную собаку ещё никому не удалось обуздать, ее можно только пристрелить, что, в конце концов, неимоверными усилиями советского народа и других наций удалось сделать.
Гитлеризм сегодня — это киевский режим. И не надо вспоминать про евреев-олигархов или о национальном происхождении действующего лидера государства — в Германии одним из спонсоров Гитлера был банкир еврейского происхождения Макс Варбург (чем родной брат Пол, к слову сказать, был одним из создателей Федеральной Резервной системы США), а национал-социалистические и сионистские организации сотрудничали в вопросах репатриации евреев в тогдашнюю британскую Палестину. Но спасло ли потом это еврейский народ от Холокоста? Мешает ли это сегодня некоторым особям называть себя «жидобандеровцами» и прославлять исполнителей геноцида еврейского народа? Как, скажем, помогают ли сегодняшние европейские программы поддержки ромов на Украине от цыганских погромов или спасают публичных издевательств над цыганскими девушками, как это уже несколько раз случилось на Крещатике?
Идеология украинского национализма — с ее Михновским, Донцовым, Сциборским и прочими людоедами — есть прямой родственник фашизма и его верный союзник. Именно эта идеология доминирует сегодня на Украине. Замалчивая серийные проявления антисемитизма в среде украинских националистов, факты использования нацистской символики, одобряя глорификацию гитлеровских воинских подразделений и коллаборационистов, общество свыкается с их обыденностью, а затем аксиоматичностью. Оправдывая преступления против человечности (например, замалчивая массовые убийства мирных жителей Донбасса) мы поневоле солидаризируемся с убийцами.
Не надо предполагать, что фашизм исключительно там, где развевается флаг со свастикой (хотя и такие прецеденты после Майдана случались). Представление обывателя, будто гитлеровские штурмовики только тем и занимались, что угрожающе маршировали по улицам — набор штампов из кинохроники. При Гитлере жизнь обывателя протекала по точно таким же обывательским законам, как и сотни лет до того. И рестораны работали, и транспорт ходил, и люди влюблялись. Даже несогласные были, и анекдоты про Гитлера-Геббельса-Геринга шпарили, и искренний патриотизм присутствовал…
Разве что государство неуклонно милитаризировалось и пропитывались ксенофобией, государственную цензуру ввели и в школах взращивали ненависть к иным народам, а заодно коммунистов и прочих левых запретили. И французы на берлинском Олимпийском стадионе в 1936 году зиговали не хуже нынешних ультрас на украинских спортаренах.
Правда, нынешней хуторянской Украине до промышленного уровня развития Третьего Рейха весьма далеко. Она, скорее, аналог отсталой Румынии при кондукаторе Ионе Антонеску — с ее «Железной гвардией», «румынизацией» захваченных областей Советского Союза и полуграмотными крестьянами в качестве пушечного мяса. Но те «великорумыны» тоже были фашистами, и своими трупами выложили путь от Одессы до Сталинграда и обратно.
Киевские фюрерочки получают свои инструкции на Западе и очень хотят туда попасть невредимыми, ежели снова начнётся большое кровопролитие на Востоке. Готовиться к войне зовут Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко, Львовский облсовет и «Правый Сектор», министр обороны Резников и министр иностранных дел Кулеба. В помощь им США направляют десятки тысяч тонн боеприпасов и всяческих вооружений, Британия — корабли и десантников, прочая Европа сбрасывается с миру по нитке (будущим мертвецам припарка).
Они ведут психическую атаку по всему фронту, а впереди хамят и кривляются «шестёрки» на шарнирах, и чем дальше — тем наглее. Но повтору трагического утра 22 июня 1941 года не должно быть места в нашей грядущей истории. Любая попытка наступления ВСУ должна быть пресечена самым жёстким способом, а отдавших преступный приказ фюрерочков необходимо всеми возможными способами изловить и судить — в лучших нюрнбергских традициях.
Безнаказанность рождает вседозволенность, вседозволенность ведёт к преступлениям, безнаказанная вседозволенность власти — к преступлениями против человечности. Истинный гуманизм предполагает пресечение деятельности преступников.