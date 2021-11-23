Россия всеми способами - по информационным и официальным каналам, через откровенные высказывания полномочных лиц, с помощью нестандартных ходов (включая публикацию дипломатической переписки) пытается донести, что обострение на Донбассе может закончится бедой для всех

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В те годы любые советские инициативы, направленные на сдерживание гитлеровского режима, коллективным Западом полностью игнорировались — в расчёте натравить Гитлера на восток. Для того были последовательно сданы демилитаризованная Рейнская область, Австрия, Чехословакия, скормлено нацистским людоедам еврейское население самого Рейха. Однако бешеную собаку ещё никому не удалось обуздать, ее можно только пристрелить, что, в конце концов, неимоверными усилиями советского народа и других наций удалось сделать.

Гитлеризм сегодня — это киевский режим. И не надо вспоминать про евреев-олигархов или о национальном происхождении действующего лидера государства — в Германии одним из спонсоров Гитлера был банкир еврейского происхождения Макс Варбург (чем родной брат Пол, к слову сказать, был одним из создателей Федеральной Резервной системы США), а национал-социалистические и сионистские организации сотрудничали в вопросах репатриации евреев в тогдашнюю британскую Палестину. Но спасло ли потом это еврейский народ от Холокоста? Мешает ли это сегодня некоторым особям называть себя «жидобандеровцами» и прославлять исполнителей геноцида еврейского народа? Как, скажем, помогают ли сегодняшние европейские программы поддержки ромов на Украине от цыганских погромов или спасают публичных издевательств над цыганскими девушками, как это уже несколько раз случилось на Крещатике?

Идеология украинского национализма — с ее Михновским, Донцовым, Сциборским и прочими людоедами — есть прямой родственник фашизма и его верный союзник. Именно эта идеология доминирует сегодня на Украине. Замалчивая серийные проявления антисемитизма в среде украинских националистов, факты использования нацистской символики, одобряя глорификацию гитлеровских воинских подразделений и коллаборационистов, общество свыкается с их обыденностью, а затем аксиоматичностью. Оправдывая преступления против человечности (например, замалчивая массовые убийства мирных жителей Донбасса) мы поневоле солидаризируемся с убийцами.

США провоцируют обострение в Донбассе - Служба внешней разведки РФ © Facebook, Операція об'єднаних сил

Разве что государство неуклонно милитаризировалось и пропитывались ксенофобией, государственную цензуру ввели и в школах взращивали ненависть к иным народам, а заодно коммунистов и прочих левых запретили. И французы на берлинском Олимпийском стадионе в 1936 году зиговали не хуже нынешних ультрас на украинских спортаренах.

Правда, нынешней хуторянской Украине до промышленного уровня развития Третьего Рейха весьма далеко. Она, скорее, аналог отсталой Румынии при кондукаторе Ионе Антонеску — с ее «Железной гвардией», «румынизацией» захваченных областей Советского Союза и полуграмотными крестьянами в качестве пушечного мяса. Но те «великорумыны» тоже были фашистами, и своими трупами выложили путь от Одессы до Сталинграда и обратно.

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Они ведут психическую атаку по всему фронту, а впереди хамят и кривляются «шестёрки» на шарнирах, и чем дальше — тем наглее. Но повтору трагического утра 22 июня 1941 года не должно быть места в нашей грядущей истории. Любая попытка наступления ВСУ должна быть пресечена самым жёстким способом, а отдавших преступный приказ фюрерочков необходимо всеми возможными способами изловить и судить — в лучших нюрнбергских традициях.

Безнаказанность рождает вседозволенность, вседозволенность ведёт к преступлениям, безнаказанная вседозволенность власти — к преступлениями против человечности. Истинный гуманизм предполагает пресечение деятельности преступников.